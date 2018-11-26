С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов.

с чего всё началось

Принимая решения о выдаче, при расчете PTI банки смогут учитывать доход, указанный самим заемщиком в заявлении. Более широкие исключения, например, упрощенная выдача кредитов до 100 тыс. рублей, могут привести «к недооценке долговой нагрузки и росту системных рисков», полагают в Центробанке.

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