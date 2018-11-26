Финансы
Принимая решения о выдаче, при расчете PTI банки смогут учитывать доход, указанный самим заемщиком в заявлении. Более широкие исключения, например, упрощенная выдача кредитов до 100 тыс. рублей, могут привести «к недооценке долговой нагрузки и росту системных рисков», полагают в Центробанке.
Известиявчера в 16:01
с чего всё началось
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов.Известиявчера в 16:01
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Финансы
Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи
Курс американской валюты на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос до 66,5 рубля.
Обновлено в 02:36
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 02:07
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
На Гонконгской фондовой бирже отмечен рост котировок акций
Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже началась с роста котировок акций.
Обновлено вчера в 22:32
Финансы
«Россельхозбанк» понес убытки еще на 9,8 млрд рублей
Активы снизились на 70 млрд рублей — с 2,89 до 2,83 трлн руб. До конца года РСХБ получит еще 20 млрд руб. в виде прямого взноса в капитал, говорил глава правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем правления банка Борисом Листовым.
Обновлено в 01:01
Финансы
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Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам достигла 7,32%
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября составила 7,32% против 7,18% за первую декаду месяца.
Обновлено 23 ноября в 08:31
Финансы
Моисеев: «Наша валюта никогда не была такой сильной, как сейчас»
Рубль приблизился по качеству к валютам средней степени твердости и никогда еще не был таким сильным, как сейчас, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Аналитик: Рынок акций РФ ушел в «красную зону» и может потерять больше
Российский рынок акций в пятницу ушел в «красную зону» на фоне стремительного падения нефтяных котировок, констатирует старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
Обновлено 23 ноября в 11:04
Финансы
Россия в ближайшие годы останется главным покупателем золота в мире
Россия седьмой год подряд является лидером по покупке золота на мировом рынке и, скорее всего, останется им в ближайшие годы.
Обновлено 23 ноября в 07:42
Финансы
Минэкономразвития обещает укрепление рубля
В принятом накануне федеральном бюджете России на будущий год и плановый период 2020–2021 годов инфляция обозначена в пределах от 3,8 процентов до 4,2. Ожидаемый среднегодовой курс доллара на протяжении трех лет — 64 рубля.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Как работают сигналы экспертов: Bitcoin и Ethereum ожидаемо подешевели
В пятницу Bitcoin и Ethereum, как и многие другие активы, обновили свои годовые минимумы, аналитики верно спрогнозировали подобное развитие событий.
Обновлено 23 ноября в 05:43
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено 23 ноября в 12:35
Финансы
Якутия в тройке лидеров по объему микрозаймов на Дальнем Востоке
В целом, по сравнению с аналогичными показателями 2017 года, общий объем выданных дальневосточникам займов сократился на 4,3%. Большая часть средств была выдана физическим лицам (4,3 млрд рублей).
Обновлено вчера в 21:48