Футбол
МК-СпортПроведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионат11:07
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Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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Политика
Путин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
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Политика
Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике
Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.
Взгляд.ру 07:18
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг US Open
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.
ProstoProSport 16:37
Происшествия
Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м
Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС 13:41
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
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Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
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Игры
Ролевой экшен Pagan Online в антураже славянской мифологии вышел в Steam и Wargaming.net
Компания Wargaming и студия Mad Head Games объявили о выходе ролевого экшена Pagan Online в Steam и Wargaming.net.
3DNews 15:10
Здоровье
Николай Любимов и Дмитрий Медведев обсудили вопросы здравоохранения
Затронули во время встречи и социальные вопросы Вопросы здравоохранения в Рязанской области стали одной из тем рабочей встречи губернатора Николая Любимова с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 27 августа.
АиФ Рязань 09:00
Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета 16:50
Общество
34 млн россиян попадают в «квалификационную яму»
Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.
Мой Брянск вчера в 23:49
Культура
В «Царицыне» пройдет фестиваль исторических садов
Москва 24 01:02
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
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В Арктике открыли пять новых российских островов
В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.
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Политика
Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»
«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Происшествия
Пожар возник в жилом доме на юге Москвы
Российская газета 19:02
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru 09:26
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Шоу-бизнес
Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк
Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.
ФАН 04:08
Музыка
Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.
Live24 вчера в 10:00
Армия и оружие
Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун
Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.
Российская газета вчера в 22:47
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.
Lenta.ru 18:42
Происшествия
Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае
Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Известия 16:44
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки
Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.
Полит.ру вчера в 23:14