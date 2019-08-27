с чего всё началось

Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Армия и оружие Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет "Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.

Политика Путин показал Эрдогану лимузин Aurus Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».

Политика Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.

Теннис Павлюченкова вышла во второй круг US Open Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, матчи которого проходят в Нью-Йорке.

Происшествия Сухая трава горит под Ростовом на площади 1,5 тыс. кв. м Сухая трава горит около города Батайска Ростовской области, площадь возгорания составляет 1,5 тыс. кв. м. В настоящее время увеличена группировка сил, участвующая в тушении пожара, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Экономика В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Игры Ролевой экшен Pagan Online в антураже славянской мифологии вышел в Steam и Wargaming.net Компания Wargaming и студия Mad Head Games объявили о выходе ролевого экшена Pagan Online в Steam и Wargaming.net.

Здоровье Николай Любимов и Дмитрий Медведев обсудили вопросы здравоохранения Затронули во время встречи и социальные вопросы Вопросы здравоохранения в Рязанской области стали одной из тем рабочей встречи губернатора Николая Любимова с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 27 августа.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Общество 34 млн россиян попадают в «квалификационную яму» Около 34 млн россиян попали в «квалификационную яму» (skills mismatch) — их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов В 2015—2018 годах специалисты-гидрографы Северного флота обнаружили более 30 новых мысов, бухт и островов в районе архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Политика Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах» «Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Политика Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Шоу-бизнес Жигунов отреагировал на слухи о раке мозга у Заворотнюк Актер Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что у его экс-возлюбленной Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга.

Музыка Шнуров и Гагарина стали наставниками нового сезона шоу «Голос» Как сообщает пресс-служба Первого канала, в восьмом сезоне шоу «Голос» наставниками стали Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин, сообщает пресс-служба Первого канала.

Армия и оружие Власти Сирии начали восстанавливать освобожденный Хан-Шейхун Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры в городе Хан-Шейхуне на юге провинции Идлиб.

Экономика Раскрыт объем «секретной» экономики России Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Происшествия Пять человек погибли при возгорании грузовика в Китае Пять человек скончались от ожогов и полученных травм в результате возгорания грузовика в туннеле на скоростной автотрассе в провинции Чжэцзян на востоке Китая.