с чего всё началось

Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Музыка В Крыму стартует фестиваль Rap Koktebel В Крыму 27 и 28 августа пройдет фестиваль Rap Koktebel. Хедлайнером стала хип-хоп-группа Onyx.

Шоу-бизнес У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.

Космос Как бы выглядел СССР в 2019 году Если учесть, что в 1992-ом на территории бывшего СССР жили 294 млн человек, можно предположить, что к 2019-ому нас было бы 357,96 млн.

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.

Космос Роскосмос обнародовал график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту совершит повторную попытку стыковки к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6.12 по московскому времени, сообщают представители Роскосмоса.

Кино В студии «Мельница» показали портрет новой подруги Лунтика Анимационная студия «Мельница» занимается созданием образа подруги Лунтика — персонажа отечественного мультсериала «Лунтик и его друзья».

Политика NYT рассказала о вербовке Китаем шпионов через LinkedIn Представители контрразведывательных служб ряда западных стран заявили об росте использования социальных сетей иностранными агентами для вербовки шпионов, наибольшую активность в этой сфере проявляет Китай, а LinkedIn - самая популярная площадка для вербовки, пишет The New York Times.

Технологии В России разработали подъемник в электрички для колясочников «Уралвагонзавод» (УВЗ) разработал электромеханическое подъёмное устройство для посадки или высадки в поезда людей с ограниченными возможностями, сообщили RNS в пресс-службе компании.

Политика Вернувшуюся на Украину экс-главу Минздрава задержали в аэропорту Экс-министр здравоохранения Украины времен президента Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.

Гаджеты Redmi K20 подешевел перед самым анонсом Redmi Note 8 Pro С выходом смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro свою актуальность сильно потеряют Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Здоровье На массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле Официальный представитель российского главы Дмитрий Песков заявил, что на массовое увольнение хирургов на Урале обратили внимание в Кремле.

Экономика Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.

Политика Помпео подтвердил, что США будут работать над возвращением России в G7 Администрация США займется возвращением России в G7, как того хочет президент Дональд Трамп, заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 WXIN и CBS4 WTTV.

Политика Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.