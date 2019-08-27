Футбол
МК-СпортПроведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионат11:07
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