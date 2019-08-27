с чего всё началось

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 г. потребует финансирования в размере более чем 6,3 млрд руб. Такая сумма заложена в проект постановления правительства о программе подготовки российской части турнира.

Проведение Евро-2020 обойдется России в более чем 6,3 млрд рублей

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