Футбол
МК-СпортПроведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Подготовка и проведение матчей чемпионата Европы 2020 года в России обойдётся более чем в 6,3 млрд рублей, сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.Чемпионат11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:37, Вашингтон
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Футбол
«Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов
Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:57
Интернет
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram
Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.
Рязанский городской сайт 09:37
Армия и оружие
На Украине рассказали о заходе своего корабля в зону российских учений
Телеканал Санкт-Петербург 07:09
Космос
Этапы российской программы освоения Луны получили названия
Три этапа получили названия "Вылазка", "Форпост" и "База".
ТАСС 00:14
Музыка
Рэпер A$AP Rocky называет себя Babushka Boi в новом клипе
В видеоролике рэпер отрабатывает чечетку под русский шансон, переделанную под хип-хоп стиль. Новый клип A$AP Rocky называется Babushka Boi.
Moi-portal.ru 09:43
Политика
«Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%
Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.
RT на русском 10:29
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Политика
Второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей» вступил в силу
Очередной пакет ограничений против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, к которому РФ якобы имеет отношение, начал действовать с сегодняшнего дня.
Политическая Экспертиза вчера в 04:07
Кино
Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»
В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.
Игромания.ру вчера в 11:20
Происшествия
В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме
Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 16:42
Политика
Путин угостил Эрдогана мороженым
Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.
Российская газета 09:32
Футбол
«Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо
Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.
Спорт-Экспресс 16:10
Футбол
«Зенит» и «Сампдория» снова обсуждают переход Ригони
Gazeta.SPb 17:21
Политика
Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии
Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.
РБК 08:52
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Армия и оружие
Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.
РБК 17:27
Политика
Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills
В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".
Российская газета 14:38
Энергетика
BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске
Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.
ТАСС 16:52
Общество
В Арктике открыли пять новых российских островов
Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.
RT на русском 15:05
Здоровье
В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже
Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.
Труд 06:13
Футбол
Брат Погба: «Поль был бы очень важен для „Реала“ и Зидана»
Брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Матиас дал комментарий по поводу возможного перехода игрока в «Реал».
Евро-футбол.ру 13:29
Шоу-бизнес
Дима Билан полетал на параплане над Сочи
Дима Билан исполнил свою давнюю мечту и полетал на параплане над Сочи.
Актуальные Новости 10:55
Космос
Московский планетарий рассказал об астероиде, который летит к Земле
Вечерняя Москва 17:25
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ вчера в 06:53
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15