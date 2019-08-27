с чего всё началось

Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру. Информация об этом размещена на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Футбол «Краснодар» снова проиграл «Олимпиакосу» и вылетел из Лиги чемпионов Российский клуб "Краснодар" потерпел поражение от греческого клуба "Олимпиакос" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Интернет Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram Facebook начала тестировать новый мессенджер для Instagram — Threads.

Музыка Рэпер A$AP Rocky называет себя Babushka Boi в новом клипе В видеоролике рэпер отрабатывает чечетку под русский шансон, переделанную под хип-хоп стиль. Новый клип A$AP Rocky называется Babushka Boi.

Политика «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60% Избранный депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анна Коваленко заявила, что государственный концерн «Укроборонпром» заместил импорт деталей из России на 60%.

Общество Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.

Политика Второй пакет санкций США против РФ по «делу Скрипалей» вступил в силу Очередной пакет ограничений против России в связи с инцидентом в британском Солсбери, к которому РФ якобы имеет отношение, начал действовать с сегодняшнего дня.

Кино Опубликован трейлер «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» В ролике есть кадры из старых эпизодов, в том числе классической трилогии, а также из новых.

Происшествия В Москве произошел пожар в 24-этажном жилом доме Кабели загорелись на четырех этажах 24-этажного жилого дома на Каширском шоссе в Москве, жильцов дома эвакуируют, сообщили в пресс службе столичного главка МЧС.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции попробовали мороженое на авиасалоне "МАКС-2019". Реджеп Тайип Эрдоган выбрал ванильное, вологодское.

Футбол «Монако» и «Милан» проявляют интерес к Рохо Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может продолжить карьеру во Франции, утверждает The Guardian.

Политика Паоло Коэльо извинился перед Францией за поведение президента Бразилии Бразильский писатель Паоло Коэльо опубликовал в своем Twitter видеообращение, в котором извинился перед французами за замечания президента Бразилии Жаира Болсонару в адрес французского лидера Эмманюэля Макрона и его жены Брижит.

Армия и оружие Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле» Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери.

Политика Путин прилетел в Казань на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills В Казани президент примет участие в церемонии закрытия 45-ого Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, которая проходит на стадионе "Казань-Арена".

Энергетика BP заявила о продаже за $5,6 млрд всех активов на Аляске Британская нефтегазовая компания BP планирует продать Hilcorp Alaska за $5,6 млрд все свои активы на Аляске.

Общество В Арктике открыли пять новых российских островов Гидрографическая группа Северного флота подтвердила открытие пяти новых островов. Они расположены в бухте Визе в Карском море.

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Шоу-бизнес Дима Билан полетал на параплане над Сочи Дима Билан исполнил свою давнюю мечту и полетал на параплане над Сочи.

Экономика Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.