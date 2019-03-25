Провайдеры просят о свободном доступе в многоквартирные домаНТВ 02:39

Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.

с чего всё началось

Интернет-провайдеры ищут у Минкомсвязи поддержки и просят упростить доступ в жилые дома без оформления договоров с управляющими компаниями, как того требует Минстрой. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который упрощает доступ операторов в жилые дома.

Провайдеры просят о свободном доступе в многоквартирные дома

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