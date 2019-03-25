Общество

Провайдеры просят о свободном доступе в многоквартирные домаНТВ 02:39

Интернет-провайдеры ищут у Минкомсвязи поддержки и просят упростить доступ в жилые дома без оформления договоров с управляющими компаниями, как того требует Минстрой. Сейчас в Госдуме находится законопроект, который упрощает доступ операторов в жилые дома.
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Провайдеры просят о свободном доступе в многоквартирные дома

НТВ02:39

Провайдеры попросили Минкомсвязи о свободном доступе в многоквартирные дома

Ведомостивчера в 22:24

Провайдеры попросили Минкомсвязь поддержать упрощение доступа в жилые дома

Интерфаксвчера в 20:34

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Коммерсантъвчера в 17:52

Доступ провайдеров в многоквартирные дома регламентируют на законодательном уровне

Волжская коммунавчера в 00:59
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