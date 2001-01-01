Общество
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в домаКоммерсантъ 17:52
Провайдеры просят не обязывать их заключать договоры на доступ в дома "МегаФон", МТС, "Вымпелком", "ЭР-Телеком Холдинг" и ассоциация "Ростелесеть" обратились к главе Минкомсвязи Константину Носкову с просьбой поддержать проект о либерализации доступа в многоквартирные дома, "скорректировав позицию" по вопросу поправок.
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Доступ провайдеров в многоквартирные дома регламентируют на законодательном уровне
Волжская коммуна00:59
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