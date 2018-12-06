Технологии

Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»
РИА Новости
17:51

Как видно на кадрах, летательный аппарат поднялся в воздух и тут же накренился. Спустя несколько секунд прототип рухнул в сугроб. В разговоре с TJ генеральный директор компании-разработчика предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.
РИА Новости17:51
с чего всё началось
В разговоре с TJ
 генеральный директор компании-разработчика предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.
РИА Новости17:51

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