Технологии

Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»
Известия
07:55

В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей. Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал.
Известия07:55

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Видео: прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»

РЕН ТВ07:14

Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»

Известия07:55

Рожденный ползать: аэротакси рухнуло на тест-драйве в «Сколкове»

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Эхо Москвы12:03

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Российская газета10:54

В «Сколкове» прототип аэротакси упал в сугроб

Говорит Москва11:54
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