В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей. Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал.

Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»

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