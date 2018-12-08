Технологии
Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»
Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»Известиявчера в 07:55
В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей. Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал.
Известиявчера в 07:55
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