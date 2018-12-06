с чего всё началось

Как видно на кадрах, летательный аппарат поднялся в воздух и тут же накренился. Спустя несколько секунд прототип рухнул в сугроб. В разговоре с TJ генеральный директор компании-разработчика предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.

Прототип аэротакси упал в сугроб на презентации в «Сколково»

Гаджеты Гаджеты Google прекратит обновление старых смартфонов на Android Корпорация Google остановит обновление смартфонов на базе операционной системы Android 4.x.

Технологии Технологии Маск заявил, что название компании Tesla произносят неверно Илон Маск в интервью на американском ТВ заявил, что правильное название возглавляемой им компании по производству электромобилей Tesla звучит не так, как привыкли его произносить.

Интернет Интернет Google запустила сервис Earth Studio для виртуальной аэросъемки Представители Google отмечают, что работа с сервисом Earth Studio не требует продвинутых навыков в создании анимации.

Интернет Интернет Количество интернет-пользователей превысило половину населения Земли К концу текущего года число пользователей интернета превысит половину населения Земли.

Гаджеты Гаджеты Названы самые популярные смартфоны Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых популярных смартфонов за ноябрь 2018 года в Китае.

Интернет Интернет Аудитория сервиса Яндекс.Дзен обогнала Яндекс.Новости почти на 10 млн Наибольший разрыв был достигнут в прошлом месяце - при показателях Яндекс.Дзена 35 млн пользователей, новостной сервис достиг только 28 млн.

Гаджеты Гаджеты Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за 60 евро Компанией X2 представлен корпус Spartan 716 для компьютера за 60 евро. Изделие подходит для материнских плат microATX или mini-ITX.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi презентовала механические часы-скелетоны за 145 долларов Китайская компания Xiaomi и марка CIGA Design презентовали механические часы-скелетоны за 145 долларов.

Технологии Технологии Компания Yota резко снизила цены на безлимитный мобильный интернет Речь идет о снижении стоимости на безлимитное использование некоторых приложений.

Технологии Технологии Представлен рейтинг сексуальных развлечений будущего Представлен рейтинг сексуальных развлечений и гаджетов будущего.

Гаджеты Гаджеты Google выпустила смарт-куртку, которая поможет не потерять смартфон Компания Google представила так называемую «смарт-куртку», которая поможет не потерять смартфон или другой портативный гаджет.

Технологии Технологии Imec доказал эффективность памяти SST-MRAM для разделяемой кеш-памяти На конференции 2018 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) представители бельгийского исследовательского центра Imec продемонстрировали доказательство эффективности магниторезистивной памяти SST-MRAM для использования в качестве разделяемой кеш-памяти вместо традиционной памяти SRAM.

Гаджеты Гаджеты Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars появился в продаже на рынке Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars вышел в продажу на китайском рынке.

Технологии Технологии Баннеры с дополненной реальностью появились на улицах Тюмени Баннеры с дополненной реальностью появились на улицах Тюмени 7 декабря, сообщает Киберспорт-Тюмень.