Технологии
Прототип аэротакси упал в сугроб на презентации в «Сколково»
Прототип аэротакси упал в сугроб на презентации в «Сколково»РИА Новостивчера в 17:51
Как видно на кадрах, летательный аппарат поднялся в воздух и тут же накренился. Спустя несколько секунд прототип рухнул в сугроб. В разговоре с TJ генеральный директор компании-разработчика предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.
РИА Новостивчера в 17:51
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с чего всё началось
Мини-прототип летающего такси, разработанный российским стартапом Bartini, поднялся в воздух меньше чем на минуту, после чего упал в сугроб, сообщает TJournal со ссылкой на генерального директора компании Илью Ханыкова.Новая газетавчера в 10:16
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