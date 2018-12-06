Технологии

Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»
Известия
вчера в 07:55

В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей. Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал.
Известиявчера в 07:55
с чего всё началось
Мини-прототип летающего такси, разработанный российским стартапом Bartini, поднялся в воздух меньше чем на минуту, после чего упал в сугроб, сообщает
 TJournal со ссылкой на генерального директора компании Илью Ханыкова.
Новая газетавчера в 10:16

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Полит.ру06 декабря в 10:27

Разработчики аэротакси объяснили падение аппарата во время тестового полета в «Сколково»

ТАССвчера в 14:33

Разработчик объяснил падение прототипа аэротакси в «Сколково»

РБКвчера в 19:54

Разработчики аэротакси рассказали о падении аппарата в ходе полёта в «Сколково»

RT на русскомвчера в 20:56

Разработчик прокомментировал падение прототипа аэротакси в «Сколково»

РИА Новостивчера в 20:38

Разработчик прототипа летающего такси объяснил его падение разряженным на холоде аккумулятором

Дождьвчера в 21:13

Разработчики аэротакси объяснили падение аппарата в «Сколкове»

Москва 2401:41
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