В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей. Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал.

Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»

Интернет Интернет Более половины населения планеты получили доступ к сети Интернет Более половины населения нашей планеты получили доступ к сети Интернет.

Гаджеты Гаджеты Google планирует прекратить поддерживать старые смартфоны на Android Компания Google планирует прекратить поддерживать старые смартфоны.

Гаджеты Гаджеты Vivo Nex 2 показали на рендерных изображениях В популярной социальной сети Weibo показали рендерные изображения нового смартфона Vivo Nex 2, который получит два экрана.

Гаджеты Гаджеты Qualcomm представила процессор Snapdragon 8cx для ноутбуков Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 8cx для ноутбуков на базе Windows 10.

Интернет Интернет Яндекс начал принимать оплату за топливо на заправках Система функционирует на заправках, которые размещаются в категории «АЗС с оплатой».

Гаджеты Гаджеты Из продажи на рынке России пропадут iPhone SE и iPhone 6 Как пишет «Астера», в России прекратятся продажи смартфонов iPhone SE и iPhone 6, которые уже распродают со складских запасов крупных торговых сетей.

Гаджеты Гаджеты IPhone XR признан DxO Mark лучшим смартфоном с одинарной камерой

Гаджеты Гаджеты Apple Watch Series 4 получит в обновлении функцию ЭКГ Компания Apple готовится выпустить обновление watchOS 5.1.2 для "умных" часов Apple Watch Series 4.

Интернет Интернет «Яндекс» собрал больше аудитории на блогах, чем на новостях Отдельная платформа «Яндекс.Дзен» была запущена в мае 2017 г. До мая прошлого года на платформе размещались только анонсы новостей и другого контента, затем платформа разрешила создавать свои собственные каналы внутри «Дзена» блогерам, издательствам, а также зарабатывать деньги на размещении рекламы на платформе.

Игры Игры На The Game Awards анонсировали игру Mortal Kombat 11

Технологии Технологии Yota в два раза снизила цены на безлимитные приложения Оператор связи Yota 7 декабря объявил о снижении на 50% стоимости подключения безлимитных мобильных приложений Так, неограниченный доступ к YouTube можно подключить за 25 рублей, доступ к VKontakte и любому мессенджеру — за 10 и 5 рублей соответственно.

Интернет Интернет У Google появился сервис, который имитирует аэросъемку Корпорация Google представила сервис Google Earth Studio, который позволяет создавать реалистичные ролики, основанные на трехмерных снимках поверхности Земли.

Игры Игры Journey в скором времени выйдет на РС в магазине Epic Games Помимо прочего, в скором времени ожидается появление World War Z, Darksiders III, Outer Wilds и других игр.