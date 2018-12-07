Технологии
Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»
Прототип аэротакси упал во время презентации в «Сколково»Известия07:55
В инновационном центре «Сколково» во время презентации упал прототип аэротакси. По предварительным данным, стоимость модели составляет 12 млн рублей. Как видно на кадрах, прототип аэротакси с трудом поднялся в воздух и почти сразу же упал.
Известия07:55
Оценить
462 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Интернет
Более половины населения планеты получили доступ к сети Интернет
Более половины населения нашей планеты получили доступ к сети Интернет.
Обновлено в 14:25
Гаджеты
Google планирует прекратить поддерживать старые смартфоны на Android
Компания Google планирует прекратить поддерживать старые смартфоны.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Vivo Nex 2 показали на рендерных изображениях
В популярной социальной сети Weibo показали рендерные изображения нового смартфона Vivo Nex 2, который получит два экрана.
Обновлено в 14:54
Гаджеты
Qualcomm представила процессор Snapdragon 8cx для ноутбуков
Компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 8cx для ноутбуков на базе Windows 10.
Обновлено в 15:45
Интернет
Яндекс начал принимать оплату за топливо на заправках
Система функционирует на заправках, которые размещаются в категории «АЗС с оплатой».
Обновлено в 15:39
Гаджеты
Из продажи на рынке России пропадут iPhone SE и iPhone 6
Как пишет «Астера», в России прекратятся продажи смартфонов iPhone SE и iPhone 6, которые уже распродают со складских запасов крупных торговых сетей.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
IPhone XR признан DxO Mark лучшим смартфоном с одинарной камерой
Обновлено в 13:05
Гаджеты
Apple Watch Series 4 получит в обновлении функцию ЭКГ
Компания Apple готовится выпустить обновление watchOS 5.1.2 для "умных" часов Apple Watch Series 4.
Обновлено в 15:35
Интернет
«Яндекс» собрал больше аудитории на блогах, чем на новостях
Отдельная платформа «Яндекс.Дзен» была запущена в мае 2017 г. До мая прошлого года на платформе размещались только анонсы новостей и другого контента, затем платформа разрешила создавать свои собственные каналы внутри «Дзена» блогерам, издательствам, а также зарабатывать деньги на размещении рекламы на платформе.
Обновлено в 13:46
Игры
На The Game Awards анонсировали игру Mortal Kombat 11
Обновлено в 12:48
Технологии
Yota в два раза снизила цены на безлимитные приложения
Оператор связи Yota 7 декабря объявил о снижении на 50% стоимости подключения безлимитных мобильных приложений Так, неограниченный доступ к YouTube можно подключить за 25 рублей, доступ к VKontakte и любому мессенджеру — за 10 и 5 рублей соответственно.
Обновлено в 11:00
Интернет
У Google появился сервис, который имитирует аэросъемку
Корпорация Google представила сервис Google Earth Studio, который позволяет создавать реалистичные ролики, основанные на трехмерных снимках поверхности Земли.
Обновлено в 14:46
Игры
Journey в скором времени выйдет на РС в магазине Epic Games
Помимо прочего, в скором времени ожидается появление World War Z, Darksiders III, Outer Wilds и других игр.
Обновлено в 08:50
Игры
CS:GO стала почти бесплатной и приобрела режим королевской битвы
Обновлено в 13:25