Технологии
В инновационном центре «Сколково» в пятницу, 7 декабря, во время тестового полета упал прототип аэротакси, разработанный компанией «Бартини дизайн», ее директор по развитию Илья Ханыков рассказал, что причиной могла стать длительная пауза между прогревом аппарата и его взлетом, пишет ТАСС.
РБКвчера в 19:54
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Интернет
Google запустила сервис для виртуальной аэросъемки
Компания Google запустили сервис Earth Studio, имитирующий аэросъемку.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Google прекратит поддержку старых смартфонов
Компания Google прекратит обновлять смартфоны на базе операционной системы Android 4.x.
Обновлено в 05:47
Гаджеты
Эксперты AnTuTu назвали самые популярные смартфоны на Android
Возглавляет рейтинг смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который в рейтинге набрал 97%.
Обновлено в 06:59
Интернет
Количество интернет-пользователей превысило половину населения Земли
К концу текущего года число пользователей интернета превысит половину населения Земли.
Обновлено в 05:08
Гаджеты
Google выпустила смарт-куртку, которая поможет не потерять смартфон
Компания Google представила так называемую «смарт-куртку», которая поможет не потерять смартфон или другой портативный гаджет.
Обновлено в 06:54
Интернет
Месячная аудитория Яндекс.Дзена достигла 35 млн человек
Месячная аудитория Яндекс.Дзена достигла 35 млн человек в ноябре 2018 года по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Представлен компьютерный корпус X2 Spartan 716 за 60 евро
Компанией X2 представлен корпус Spartan 716 для компьютера за 60 евро. Изделие подходит для материнских плат microATX или mini-ITX.
Обновлено в 04:40
Гаджеты
HMD намеренно откладывает обновление Android Pie для Nokia 8
Согласно источнику в HMD, Nokia 8 может не увидеть обновление Android Pie до последнего дня декабря или начала января, когда завершатся праздничные распродажи.
Обновлено в 06:36
Гаджеты
Xiaomi презентовала механические часы-скелетоны за 145 долларов
Китайская компания Xiaomi и марка CIGA Design презентовали механические часы-скелетоны за 145 долларов.
Обновлено в 05:43
Технологии
Компания Yota резко снизила цены на безлимитный мобильный интернет
Как сообщают Banki.ru, ссылаясь на официальное представительство сотового оператора Yota, Yota резко снизила цены на безлимитный мобильный интернет в два раза.
Обновлено в 06:40
Технологии
Представлен рейтинг сексуальных развлечений будущего
Представлен рейтинг сексуальных развлечений и гаджетов будущего.
Обновлено в 03:46
Технологии
Microsoft расширила функции родительского контроля для XBox
Компания Mircosoft расширила возможности родительского контроля на игровой приставке XBox для кросс-платформенных игр и ввела несколько новых функций.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars появился в продаже на рынке
Игровой смартфон Nubia Red Magic Mars вышел в продажу на китайском рынке.
Обновлено в 03:45
Технологии
Imec доказал эффективность памяти SST-MRAM для разделяемой кеш-памяти
На конференции 2018 IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM) представители бельгийского исследовательского центра Imec продемонстрировали доказательство эффективности магниторезистивной памяти SST-MRAM для использования в качестве разделяемой кеш-памяти вместо традиционной памяти SRAM.
Обновлено в 05:09
Технологии
Samsung поможет в создании полигона для испытаний автомобильной платформы V2X
«Благодаря доступу к различным телекоммуникационным сетям, включая 5G, 4G и V2X, в одном месте, K-City позволит максимально реалистично воссоздать реальные условия для испытания технологий автономного вождения», — отмечают специалисты KOTSA.
Обновлено в 06:32