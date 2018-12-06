с чего всё началось

Как видно на кадрах, летательный аппарат поднялся в воздух и тут же накренился. Спустя несколько секунд прототип рухнул в сугроб. В разговоре с TJ генеральный директор компании-разработчика предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.

Прототип аэротакси упал в сугроб на презентации в «Сколково»

Гаджеты Гаджеты Google планирует прекратить поддерживать старые смартфоны на Android Компания Google планирует прекратить поддерживать старые смартфоны.

Интернет Интернет Число интернет-пользователей превысило половину населения Земли Число интернет-пользователей на начало декабря превысило половину населения Земли.

Интернет Интернет У Google появился сервис, который имитирует аэросъемку Корпорация Google представила сервис Google Earth Studio, который позволяет создавать реалистичные ролики, основанные на трехмерных снимках поверхности Земли.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi презентовала механические часы-скелетоны за 145 долларов Китайская компания Xiaomi и марка CIGA Design презентовали механические часы-скелетоны за 145 долларов.

Интернет Интернет Аудитория «Яндекс.Дзена» обогнала «Яндекс.Новости» на 10 млн Стоит сказать, что на данный момент «Дзен» уже обогнал другой сервис – «Яндекс.Новости», результат которого в минувший месяц составил 26,3 миллиона пользователей, а у «Дзена» – 29,7 миллиона юзеров.

Технологии Технологии Компания Yota резко снизила цены на безлимитный мобильный интернет Речь идет о снижении стоимости на безлимитное использование некоторых приложений.

Гаджеты Гаджеты Из продажи на рынке России пропадут iPhone SE и iPhone 6 Как пишет «Астера», в России прекратятся продажи смартфонов iPhone SE и iPhone 6, которые уже распродают со складских запасов крупных торговых сетей.

Гаджеты Гаджеты Обновление для Xiaomi подскажет, когда нужно протереть экран камеры В скором времени появится обновление оболочки для операционной системы от Xiaomi, которое будет подсказывать, когда именно надо протирать камеру при ее загрязнении.

Авто Авто Bugatti отказывается от высоких скоростей и меняет стратегию Компания Bugatti в ближайшее время может радикально изменить стратегию работы, отказавшись от выпуска самых быстрых гиперкаров.

Технологии Технологии Вице-президент Mail.Ru Александр Кабаков покинул компанию Вице-президент Mail.Ru Group Александр Кабаков, курировавший направление специальных проектов, не работает там с ноября, сообщил РБК представитель Mail.Ru Group.

Технологии Технологии Цифровая трансформация. «Россети» планируют создать SCADA за три года Масштабный проект В рамках заключительного дня Международного форума "Электрические сети" состоялась рабочая встреча главы компании "Россети" Павла Ливинского и российских и зарубежных производителей систем управления и сбора данных SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Интернет Интернет Facebook запустил в Тайланде продажу товаров в прямых видеотрансляциях Социальная сеть Facebook запустила в Тайланде продажу товаров в прямых видеотрансляциях, сообщает TechCrunch.

Гаджеты Гаджеты X2 Spartan 716 выглядит очень круто Официально представлен новый стильный корпус X2 Spartan 716, который создавали для фанатов компактных корпусов.