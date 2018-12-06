Технологии

Прототип аэротакси упал в сугроб на презентации в «Сколково»
РИА Новости
вчера в 17:51

Как видно на кадрах, летательный аппарат поднялся в воздух и тут же накренился. Спустя несколько секунд прототип рухнул в сугроб. В разговоре с TJ генеральный директор компании-разработчика предположил, что устройство могло отключиться из-за длительного ожидания начала испытаний.
РИА Новостивчера в 17:51
с чего всё началось
Мини-прототип летающего такси, разработанный российским стартапом Bartini, поднялся в воздух меньше чем на минуту, после чего упал в сугроб, сообщает
 TJournal со ссылкой на генерального директора компании Илью Ханыкова.
Новая газетавчера в 10:16

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Полит.ру06 декабря в 10:27

Разработчики аэротакси объяснили падение аппарата во время тестового полета в «Сколково»

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Разработчики аэротакси объяснили падение аппарата в «Сколкове»

Москва 2401:41
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