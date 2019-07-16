Космос
«Протон-М» запустили в космос с заваренной и заклеенной трещинойNews.ru вчера в 18:29
Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М». По его словам, специалисты в рекордный срок смогли обеспечить штатный запуск ракеты и разгонного блока.
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Источник: запуск «Протона-М» был отложен из-за трещины в трубопроводе
Московский Комсомолецвчера в 18:46
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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.
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"Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.
Обновлено вчера в 19:47
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Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.
Обновлено вчера в 17:17
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Россия готова поставлять вакцину от лихорадки Эболы в ДР Конго
Генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что разработанная в центре вакцина от лихорадки Эбола может быть поставляться в Демократическую Республику Конго.
Обновлено вчера в 07:36
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Актриса поддержала телеведущего, и Корчевников признался, что старается всегда быть честным со своими поклонниками.
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Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну
В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.
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Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 23:25
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Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
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В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
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Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
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Volkswagen Crafter: пришествие второго поколения
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Lotus покажет революционный гиперкар Evija Electric сегодня
Революционный полностью электрический гиперкар Evija, который собирается стать самым амбициозным автомобилем в истории фирмы Lotus, будет представлен в рамках эксклюзивного мероприятия в центре Лондона этим вечером.
Обновлено вчера в 08:24