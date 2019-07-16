Ранее News.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил об устранении серьёзных неполадок, которые могли помешать запуску ракеты-носителя «Протон-М». По его словам, специалисты в рекордный срок смогли обеспечить штатный запуск ракеты и разгонного блока.

«Протон-М» запустили в космос с заваренной и заклеенной трещиной

ЖКХ Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.

Кино «Звездный путь» может стать последним фильмом Квентина Тарантино Рассуждая о грядущем завершении своей кинокарьеры, Квентин Тарантино отметил, что «Звездный путь» действительно может стать последним проектом в его фильмографии.

Наука В Великобритании выпустят банкноту с портретом Алана Тьюринга Банк Англии выпустит банкноту номиналом 50 фунтов стерлингов с изображением английского математика Алана Тьюринга.

Шоу-бизнес Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Небензя призвал ООН отреагировать на украинский закон о языке Постпред России при ООН Василий Небензя предложил СБ ООН беспристрастно оценить украинский закон о государственном языке, нарушающий минские соглашения.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Культура Скончался известный южноафриканский певец Джонни Клегг Во вторник в возрасте 66 лет скончался известный южноафриканский певец и автор песен британского происхождения Джонни Клегг.

Политика Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Происшествия Десятки детей госпитализировали из-за отравления в крымском лагере Более 30 детей госпитализированы из-за отравления в детском оздоровительном лагере в Крыму.

Здоровье Россия готова поставлять вакцину от лихорадки Эболы в ДР Конго Генеральный директор новосибирского центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов сообщил, что разработанная в центре вакцина от лихорадки Эбола может быть поставляться в Демократическую Республику Конго.

Шоу-бизнес Борис Корчевников признался, что лишь мечтает о семье Актриса поддержала телеведущего, и Корчевников признался, что старается всегда быть честным со своими поклонниками.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Общество Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.

Финансы Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.

Экономика Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании Ракишев (восьмой в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского Forbes с состоянием $691 млн) с конца 2017 г. являлся крупнейшим акционером Petropavlovsk.

Армия и оружие Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии» Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Политика Лавров оценил перспективы отношений РФ и США В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.

Общество Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья» Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.