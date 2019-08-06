Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура (Казахстан). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Отмечается, что пуск был осуществлен 6 августа в 00:56 по московскому времени.

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

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