В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости". Отмечается, что запуск был осуществлен в 00.56 мск с космодрома Байконур.

«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура

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