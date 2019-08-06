Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с БайконураГазета.Ru 18:27
В Минобороны России проинформировали о том, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-М", передает РИА "Новости". Отмечается, что запуск был осуществлен в 00.56 мск с космодрома Байконур.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Армия и оружие
Турция поведет новую военную операцию в Сирии
Обновлено в 08:27
Общество
Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз
Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.
Обновлено вчера в 03:22
Происшествия
В Лондоне подросток сбросил маленького мальчика с 10-го этажа галереи
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide
Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 16:25
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Происшествия
Взрывы на складе боеприпасов под Ачинском попали на видео
Напомню, что взрывы боеприпасов на военном складе начались сегодня. На складе бушует пожар, слышны постоянные хлопки.
Обновлено в 13:09
Политика
Американцы нашли на Украине соперника Путину
Издание перечисляет позитивные первые шаги Зеленского на своем посту, которые якобы подрывают авторитет его российского соперника.
Обновлено в 12:31
Футбол
Бэйл может перейти в «Баварию» на правах аренды
Ранее, в 2017 году, «Бавария» уже брала игрока «Реала» в аренду — это был полузащитник Хамес Родригес.
Обновлено в 18:33
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Общество
Вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск скорой
В России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за непропуск машин скорой помощи на дороге к пациентам и воспрепятствование работе медиков.
Обновлено в 20:47
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 19:00
Политика
Индия отменяет автономию Джамму и Кашмира
Обновлено в 15:13
Происшествия
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 17:59
Общество
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Очевидцы сняли на видео смерчи, бушующие в районе Сочи.
Обновлено в 11:17
Политика
Генсек НАТО заявил о технологическом лидерстве Китая
Китай становится одним из технологических лидеров в мире, инвестиции Пекина в военную отрасль представляют вызов для Запада, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте альянса.
Обновлено в 08:29
Здоровье
В Москве рассказали о программе по раннему выявлению диабета
Председатель Гильдии развития предпринимательства в сфере здравоохранения и медицинской промышленности при Московской торгово-промышленной палате (МТПП) Алла Обухова в беседе с НСН рассказала о программе по раннему выявлению диабета.
Обновлено в 14:55
Общество
Президент подписал закон об увеличении пособия на детей
Глава России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка смогут получать большее количество семей, так как был изменен критерий нуждаемости семьи.
Обновлено 03 августа в 03:27
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Арсенал сдетонировал по всем направлениям
Взрыв привел к эвакуации жителей Ачинска и скорректировал работу транспорта и промышленности В понедельник до глубокой ночи продолжались взрывы на территории войсковой части, расположенной рядом со стотысячным городом Ачинском в Красноярском крае.
Обновлено в 16:13
Космос
Космический грузовик Cygnus отстыкуется от МКС и полетит запускать спутники
Американский космический грузовик Cygnus, созданный компанией Northrop Grumman, во вторник покинет МКС, к которой он был пристыкован более трех месяцев, сообщает американское аэрокосмическое агентство NASA.
Обновлено в 17:40
Происшествия
МЧС винит в лесных пожарах в Сибири человека
Обновлено в 06:11
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 15:17
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном сотрудничество после Brexit
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран после выхода Британии из Европейского союза.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 22
Число погибших при стрельбе в торговом центре в Эль-Пасо выросло до 22. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.
Обновлено в 13:32
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36
Футбол
Магуайр рассказал о беседе с Сульшером
Футболист рассказал о беседе с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером .
Обновлено в 09:30
Общество
Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки
Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.
Обновлено в 18:16