Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчет и специалистов предприятий @roscosmos.

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«Протон-М» с космическим телескопом стартовал с Байконура

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