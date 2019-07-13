Космос
«Протон-М» с космическим телескопом стартовал с БайконураГазета.Ru 08:44
Ракета-носитель "Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур в субботу, 13 июля. Трансляция запуска ведется на сайте Роскосмоса. Как отмечается, запуск ракеты произошел в 15.31 мск.
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Пуск был непростым, но все отработали на отлично. Ракета, разгонный блок и космический аппарат не подвели. Благодарю боевой расчет и специалистов предприятий @roscosmos.
— Дмитрий Рогозин, российский политикТК Звезда 12:52
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