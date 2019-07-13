Космос

«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с БайконураРИА Новости 08:34

Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
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Космический телескоп «Спектр-РГ» успешно выведен на орбиту

Известия11:36

Обсерватория «Спектр-РГ» отделилась от разгонного блока на целевой орбите

ТАСС11:06

С Байконура успешно запустили ракету Протон, которая вывела на промежуточную орбиту космическую обсерваторию «Спектр»

Эхо Москвы11:00

Обсерватория «Спектр-РГ» выведена на орбиту

RT на русском10:56

Новый орбитальный телескоп появился у России в космосе

РИА Новости10:45

Россия запустила «Протон-М» с космическим телескопом

Lenta.ru08:44

Россия запустила «Протон-М» с обсерваторией «Спектр-РГ»

Газета.Ru12:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
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Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

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Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

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Макрон объявил о создании космического командования

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Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
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Из многочисленных утечек известно, что ключевой особенностью новых IPhone 11, R и Max станет их модуль основной камеры.
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Анюков перешел в «Крылья Советов», возобновив карьеру игрока

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Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
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Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

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Обновлено вчера в 13:20
Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
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Хоккеист Александр Овечкин вместе с супругой моделью Анастасией Шубской отдыхают перед новым игровым сезоном спортсмена.
Обновлено в 10:55
Космос

Рогозин назвал «непростым» запуск «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал состоявшийся в субботу запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" с космодрома Байконур.
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Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
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Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности

Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
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Маркус Берг стал игроком «Краснодара»

Новичком участника Лиги чемпионов стал 32-летний нападающий Маркус Берг, на счету которого более 250 забитых мячей за карьеру, сообщает сайт "Краснодара".
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Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Дзержинске потушили пожар на территории завода

Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
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