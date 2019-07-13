Космос
«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с БайконураРИА Новости 08:34
Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".
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