Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией "Спектр-РГ" стартовала с космодрома Байконур. Трансляция запуска ведется на сайте "Роскосмоса".

«Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовал с Байконура

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