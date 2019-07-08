Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского умаГазета.Ru 12:26
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума. Об этом сообщает "Московский комсомолец". До этого Смирнов заявил, что умственные способности женщин обычно ниже по сравнению с мужчинами.
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Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.
— Димитрий Смирнов, священнослужительSuper.ru 10:54
с чего всё началось
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.Интерфакс06:33
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