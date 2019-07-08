Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова об умственных способностях женщинiReactor вчера в 12:59
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов объяснило свое высказывание о «слабом уме» женщин. В беседе с kp.ru священнослужитель раскрыл, что имел в виду, говоря о том, что «женщины слабее умом мужчин».
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Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.
— Димитрий Смирнов, священнослужительSuper.ru вчера в 10:54
с чего всё началось
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.Интерфаксвчера в 06:33
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«Их слабость ума не в том, что они глупее»: протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о женском интеллекте
Комсомольская правдавчера в 11:00
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