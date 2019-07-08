Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского умаLenta.ru 12:11

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом. Об этом сообщил «Московский комсомолец». «Их слабость ума не в том, что они глупее», — заявил протоиерей.
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Димитрий Смирнов
Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость. За каждым женским деланием стоит подвиг, как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, но они увиливают.
— Димитрий Смирнов, священнослужительSuper.ru 10:54
с чего всё началось

По радио «Радонеж» сказали, что мужчины умнее женщин

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что мужчины в общей своей массе умнее женщин. "Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.
Интерфакс06:33

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Глава патриаршей комиссии объяснил слова о слабости женского ума

РБК14:39

Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом

Интерфакс - Россия06:27

«Их слабость ума не в том, что они глупее»: протоиерей Дмитрий Смирнов пояснил свои слова о женском интеллекте

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В РПЦ оценили мнение священника о «слабых» умственных способностях женщин

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В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин

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