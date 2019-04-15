Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназеМР7.ру 06:20

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что в России падает мужественность. «Если взять юношу тридцатых годов и современного — у нас только в спецназе мужики остались», — сказал священник.

Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназе

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