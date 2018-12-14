Митрополита Могилёв-Подольского и Шаргородского Агапита насильно везут в Киев. Об этом написал 14 декабря глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов на своей странице в соцсети Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

Политика Политика Законопроект об автономной работе Рунета внесли в Думу Сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы из-за рубежа.

Политика Политика Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе пресс-конференции с журналистами в Минске заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран.

Армия и оружие Армия и оружие Российские стратегические ракетоносцы вылетели из Венесуэлы Ранее на этой неделе в международном аэропорту Каракаса Майкетия совершили посадку два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ.

Политика Политика Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР создадут народные дружины на случай атаки со стороны ВСУ Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о создании народных дружин на юге Донецкой области для отражения вероятной атаки украинских силовиков на этом участке.

Политика Политика Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима обеим сторонам Россия сохраняет готовность к проведению встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, поскольку она необходима для обеих сторон и для обсуждения стратегической безопасности.

Политика Политика Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет В Европейском совете подтвердили готовность налаживать максимально тесные отношения с Лондоном после Brexit и начать переговоры по этому вопросу сразу после выхода Великобритании из ЕС.

Политика Политика В «Яндексе» объяснили выдачу поисковой системой даты смерти Порошенко В пресс-службе компании «Яндекс» прокомментировали выдачу в поисковой системе даты смерти президента Украины Петра Порошенко.

Политика Политика Эрдоган потребовал экстрадиции ответственных за убийство Хашукджи Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать ответственных за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в Турцию, так как преступление было совершено в Стамбуле.

Политика Политика В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни Регионам России всегда не хватает денег, и это совершенно нормальный вопрос развития, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что для развития республики необходимо больше бюджетных средств.

Политика Политика Украинскому правительству предложили отменить поезда в Россию Министерство инфраструктуры Украины внесло на рассмотрение правительства предложение об отмене железнодорожного сообщения с Россией, заявил глава министерства Владимир Омелян, сообщило 14 декабря информационное агентство «УНН».

Политика Политика Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США Ранее повышенные тарифы в размере 25 процентов были введены китайской стороной в отношении 144 единиц продукции из США, и еще 5-процентное повышение было объявлено в отношении 67 позиций.