Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКСВести.Ru вчера в 20:01

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что с каждым часом агентство узнает о все большем количестве обломков.
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НАСА заявило об угрозе для МКС после ракетных испытания Индии

Московский Комсомолец03:26

НАСА сообщило о риске столкновения МКС с обломками после испытаний в Индии

РИА Новостивчера в 15:06

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

РБКвчера в 15:46

NASA прокомментировало испытание Индией противоспутниковой ракеты

ТАССвчера в 15:29

Индия опасно намусорила в космосе

Lenta.ruвчера в 14:48

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

RT на русскомвчера в 14:25

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за ракетных испытаний Индии

Известиявчера в 19:50
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Политика

В Перми ждут приезда Дмитрия Медведева

Завтра, 2 апреля, в Перми ждут председателя Правительства России Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 05:43
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Касилья: «Люка Зидан попадёт в число лучших голкиперов мира»

Экс-вратарь "Реала" Кико Касилья высказался о перспективах Люки Зидана в "королевском" клубе.
Обновлено в 02:22
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 18 копеек — до 65,36 рубля. Курс евро повысился на 10 копеек и составил 73,17 рубля.
Обновлено в 03:02
Общество

Божена Рынска сообщила о смене фамилии

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Общество

Компания Пригожина подала на Навального в суд

Обновлено вчера в 08:10
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Общество

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Происшествия

В Прикамье в ДТП с автобусом и двумя грузовиками погиб человек

В Пермском крае при столкновении двух грузовиков и автобуса погиб человек.
Обновлено в 02:08
Авто

GM-АВТОВАЗ в апреле продлил скидки на Chevrolet Niva

Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Гражданина Ирландии нашли мертвым в Петербурге

В Петербурге правоохранители выясняют обстоятельства гибели 52-летнего гражданина Ирландии. Его тело обнаружили на Парашютной улице.
Обновлено в 01:26
Политика

США намерены ужесточить санкции против Ирана

Соединенные Штаты намерены ввести в отношении Ирана новые санкции, которые нанесут удар по тем секторам экономики, которые ранее не были затронуты ограничительными мерами.
Обновлено вчера в 20:50
Футбол

«Сент-Этьен» на своем поле обыграл «Ним»

«Сент-Этьен» на своем поле переиграл «Ним» в матче 30-го тура чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 16:28
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
Транспорт

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Музыка

Мик Джаггер перенесет операцию на сердце

Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
Обновлено вчера в 12:28
Здоровье

Россиян предупредили об опасности гематогена

Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Транспорт

Смольный потратит на ремонт дорог в Петербурге 4 миллиарда рублей

Заявки от участников принимаются до 17 апреля Смольный потратит на ремонт дорог в Санкт-Петербурге 4 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:22
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Политика

Губернатор Валерий Радаев празднует день рождения

Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев празднует день рождения.
Обновлено в 00:58
Экономика

1 апреля увеличился размер социальных пенсий

Как сообщает федеральное Министерство труда и социальной защиты РФ, с 1 апреля 2019 года в России увеличится размер социальных пенсий - теперь их размер составляет 9266 рублей.
Обновлено 31 марта в 23:49
Политика

Белоруссия прекратила реэкспорт санкционной продукции в Россию

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила, что белорусская сторона прекратила сертификацию плодоовощной санкционной продукции, которая поступала в Белоруссию из других стран для дальнейшего реэкспорта в Россию.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки

Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада

В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
Обновлено в 02:35
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