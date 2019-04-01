Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКСВести.Ru вчера в 20:01

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что с каждым часом агентство узнает о все большем количестве обломков.
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Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС

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Говорит Москва31 марта в 01:59
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
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Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы

Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
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Обновлено в 01:31
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
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Обновлено вчера в 08:49
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