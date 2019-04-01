Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКСВести.Ru вчера в 20:01
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что с каждым часом агентство узнает о все большем количестве обломков.
Читать в источнике
Оценить384
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС
Комсомольская правдавчера в 19:21
На орбите обнаружили 250 обломков после испытания противоспутникового оружия Индией
Говорит Москва31 марта в 01:59
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 02:11, Ашберн
Недвижимость
В России появится программа поддержки частного домостроения
К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Общество
В Германии закрылась последняя норковая ферма
В городе Раден закрылась последняя в Германии норковая пушная ферма. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 00:28
Политика
Полтавская область Украины первой закончила подсчет голосов
Полтавская область Украины стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре, сообщается на сайте ЦИК.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме на севере Москвы
Спасатели ликвидировали пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщатся на сайте столичного МЧС.
Обновлено в 00:54
Политика
Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Обновлено вчера в 03:10
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Финансы
Рубль может провести апрель в диапазоне 65-67 за доллар
По состоянию на 18.50 немецкий индекс DAX растет на 1,35%, французский CAC40 прибавляет 1,03%, британский FTSE поднимается на 0,52%.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
Трехлетняя девочка доставлена в больницу после падения на неё наледи и деревянных брусков с крыши детского сада в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку, сообщает во вторник региональное надзорное ведомство.
Обновлено в 01:31
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 миллиарда рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Наука
Приморские ученые предложили новый способ лечения рака груди
Применять антибиотик клофазимин во время химиотерапии одной из самых тяжелых форм рака груди в качестве блокатора Wnt-сигнальных путей предложили ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и их коллеги из Швейцарии.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
Обновлено вчера в 18:58
Спорт
Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга
Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол
Касилья – о сыне Зидана: «Лука попадет в число лучших вратарей мира»
Вратарь «Лидса», ранее выступавший в составе мадридского «Реала», Кико Касилья пожелал удачи Луке Зидану.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Валерия трогательно поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем
Сразу же после полуночи супруга звезды Валерия поспешила поздравить именинника с первым большим юбилеем, трогательно отметив, что в первую очередь поздравляет себя.
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
МИД РФ призвал предотвратить гонку вооружений в космосе
В ведомстве добавили, что для России в свою очередь предотвращение гонки вооружения является одним из приоритетных направлений во внешней политике, а Москва готова продолжать вести диалог со всеми государствами по данному вопросу.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
СК возбудил дело по гибели совладелицы S7 в Германии
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Посольство объяснило визит Колокольцева в КНДР
Российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев проведет переговоры с руководством министерства народной безопасности КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Северной Корее.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
В порт Одессы прибыли два фрегата НАТО
Корабль королевских ВМС Канады «Торонто» вместе с фрегатом ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в Одесский морской порт, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:49