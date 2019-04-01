Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКСВести.Ru вчера в 20:01
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите. В результате риск столкновения МКС с мелкими обломками вырос на сорок четыре процента. Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что с каждым часом агентство узнает о все большем количестве обломков.
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Глава NASA заявил, что противоспутниковые испытания Индии угрожают МКС
Комсомольская правдавчера в 19:21
На орбите обнаружили 250 обломков после испытания противоспутникового оружия Индией
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