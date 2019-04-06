Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов КрымаРИА Новости вчера в 23:23
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar. Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, базирующейся во Флориде.
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Американский военный самолет провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России
Московский Комсомолецвчера в 17:36
У берегов Крыма был замечен очередной самолет-разведчик
Независимое телевидение Севастополя03 апреля в 03:30
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