Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов КрымаРИА Новости вчера в 23:23

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon в пятницу вечером провел разведку в районе Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar. Самолет с бортовым номером 168852 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США, базирующейся во Флориде.
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Военный самолет США в течение пяти часов кружил возле Крыма

URA.Ru01:38

Разведка с неба: самолет США опять кружил у берегов Крыма

РИА Новости Крым01:33

Самолет ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья РФ

Интерфаксвчера в 16:17

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

РИА Новостивчера в 23:23

Американский военный самолет провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России

Московский Комсомолецвчера в 17:36

Самолет ВМС США пять часов проводил разведку у побережья Крыма

РЕН ТВ01:29

У берегов Крыма был замечен очередной самолет-разведчик

Независимое телевидение Севастополя03 апреля в 03:30
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Хоккей

Панарин признан первой звездой дня НХЛ, Бобровский — третьей

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

Хафтар отказался от встречи с Сараджем в Женеве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар отказался от предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша провести встречу с главой столичного правительства Фаизом Сараджем в Женеве.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Авто

«Нива» сегодня отмечает свой 42-й день рождения

Напомним, что 5 апреля 1977 года был выпущен первый внедорожник ВАЗ 2121, а по-простому «Нива».
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей

Обновлено вчера в 12:31
Наука

На 3D-принтере распечатали персонализированный протез для пациента с пороком развития кисти

Американские инженеры напечатали на 3D-принтере механический протез кисти руки с датчиками давления, адаптированный к форме руки пациента с пороком развития дистального отдела кисти.
Обновлено вчера в 08:37
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского политолога Якуба Корейба, который высказался оскорбительно в отношении евреев.
Обновлено в 01:14
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

Как Ford изменил российский авторынок и почему уходит именно сейчас

Более века назад, в 1907 году, в стране появились первые автомобили Ford, а вскоре в Москве даже открылось официальное представительство "Форд мотор компани".
Обновлено в 01:00
Политика

Климкин назвал Крым украинским и пожаловался на «столетия оккупации»

Предъявить России счет за ущерб, причиненный за все столетия оккупации страны Россией, пригрозил глава МИД Украины Павел Климкин.
Обновлено вчера в 07:40
Политика

Украина отменит поезда из Киева и Львова в Москву

Поезда из Киева и Львова в Москву отменят через несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.
Обновлено вчера в 18:48
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили рассказал о тайном романе с Ириной Понаровской

Обновлено в 01:03
Музыка

Сергей Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении»

Сергей Лазарев считает своим главным соперником на конкурсе «Евровидение» себя самого в 2016 году.
Обновлено в 01:38
Политика

Лавров назвал вмешательство НАТО причиной кризиса в Ливии

Затянувшийся кризис в Ливии стал результатом прямого вмешательства НАТО, в результате страна погрузилась в хаос, стала источником нестабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 00:03
Наука

Останки древнего четвероногого кита нашли в Перу

В Перу обнаружили останки четвероного кита, который жил 42,6 млн лет назад.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика

Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в ряде банкоматов

Сбербанк и Московский кредитный банк временно ограничивали прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в части банкоматов.
Обновлено вчера в 02:44
Религия

Православные христиане готовятся отметить праздник Благовещения

7 апреля Русская православная церковь празднует Благовещенье Пресвятой Девы Марии и Богородицы нашей.
Обновлено вчера в 06:25
Политика

Обнародованы результаты анализов Порошенко

Главный врач Киевской городской наркологической больницы социотерапии Владимир Ярый заявил, что экспресс-тест крови президента Украины Петра Порошенко не выявил психоактивных веществ.
Обновлено вчера в 03:27
Политика

Украинские СМИ узнали новые детали «выдачи российских паспортов» в ДНР

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя информацию о выдаче паспортов на территории республик Донбасса, заявил, что не хотел бы затрагивать эту тему "с учетом ситуации повышенного внимания к украинским выборам".
Обновлено вчера в 16:11
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Наука

Ученые доказали, что алкоголь разрушает мозг в течение шести недель

Международная команда ученых из Испании, Германии и Италии выяснила, что даже на шестой неделе после отказа от алкоголя он разрушает клетки мозга, пишет газета «Известия».
Обновлено в 01:43
Транспорт

Несколько станций фиолетовой ветки метро Москвы закрыли до 10 апреля

Обновлено в 00:42
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Авто

Новая Karma Revero будет использовать двигатель BMW

На гибриде Karma Revero нового поколения баварская турботройка заменит «четвёрку» 2.0 (238 л.с.) из арсенала General Motors.
Обновлено вчера в 06:48
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

Обновлено вчера в 22:39
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