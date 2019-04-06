Армия и оружие
Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов КрымаЖурналистская правда 03:32
Американский противолодочный самолет в очередной раз провел разведку у берегов полуострова Крым. Накануне вечером патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 провел разведку в районе Крыма.
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Американский военный самолет провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России
Московский Комсомолецвчера в 17:36
У берегов Крыма был замечен очередной самолет-разведчик
Независимое телевидение Севастополя03 апреля в 03:30
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