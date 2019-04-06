Армия и оружие

Противолодочный самолет ВМС США провел разведку у берегов КрымаЖурналистская правда 03:32

Американский противолодочный самолет в очередной раз провел разведку у берегов полуострова Крым. Накануне вечером патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 провел разведку в районе Крыма.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самолет ВМС США Boeing P-8A провел разведку Крыма

Газета.Ru04:28

Самолет ВВС США провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья РФ

Интерфаксвчера в 16:17

Самолет ВМС США пять часов проводил разведку у побережья Крыма

РЕН ТВ01:29

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

РИА Новостивчера в 23:23

Американский военный самолет провел пятичасовую разведку у Черноморского побережья России

Московский Комсомолецвчера в 17:36

Патрульный самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма

Живая Кубань04:15

У берегов Крыма был замечен очередной самолет-разведчик

Независимое телевидение Севастополя03 апреля в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Происшествия

Во Владивостоке без электроэнергии остались более 30 тыс. человек

Из-за сбоя в электросетях более 32 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Русские сирийцы впервые после войны посетили христианскую Маалюлю

Российские соотечественники, проживающие в Сирии, которых называют русскими сирийцами, в канун Пасхи впервые после войны посетили христианскую Маалюлю.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Политика

Орешкин высмеял оправдания Климкина после поражения Украины в ВТО

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 5 апреля в своем Facebook высмеял оправдания главы МИДа Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Пирумову предъявили обвинение по делу о хищениях в Эрмитаже

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже, заявил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:46
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные

Обновлено 03 апреля в 11:11
Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Соловьев выгнал из студии польского политолога

Обновлено в 03:04
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Экономика

Запрошено разрешение на строительство в Турции третьего блока «Аккую»

Проектная компания АО "Аккую Нуклеар", осуществляющая строительство атомной электростанции "Аккую" на юге Турции по проекту Росатома, подала в Турецкое агентство по атомной энергии (ТАЕК) заявку на получение лицензии на строительство третьего блока этой АЭС.
Обновлено в 09:32
Спорт

Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии

Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Авто

Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей

Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Кино

Идрис Эльба сыграет нового персонажа в «Отряде самоубийц»

Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

В Москве задержали 20 антифашистов из Санкт-Петербурга

Имена остальных задержанных не уточняются, как и название фестиваля, на который они приехали.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети

Екатерина Стриженова показала первый день рождения внука Пети от старшей дочери звезды Анастасии.
Обновлено в 06:53
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Авто

Названы три самые практичные машины до 1 миллиона рублей

Специалисты проанализировали автомобильный рынок Российской Федерации и назвали три самые практичные и бюджетные машины.
Обновлено в 09:26
Политика

Киевский суд признал переименование УПЦ незаконным, заявили в Раде

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия спикера Верховной рады Андрея Парубия при принятии закона о переименовании УПЦ.
Обновлено в 08:21
Футбол

Адиев не считает ничью с «Динамо» везением

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ничейный результат матча его команды с московским «Динамо» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов

Анастасия Заворотнюк живет в поселке Крекшино в трехэтажном доме стоимостью в два миллиона долларов.
Обновлено в 06:30
Музыка

«Какие сентиментальные». Светлана Лобода упрекнула юного участника шоу «Голос» из Прикамья за слезы

Обновлено в 06:35
Общество

Парфенов подал заявку на регистрацию бренда «Намедни»

Российский журналист Леонид Парфенов обратился в Роспатент, чтобы зарегистрировать бренд «Намедни с Леонидом Парфеновым».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

CNN пустили на российскую базу в Арктике

Сюжет о российской военной базе «Северный клевер» на острове Котельный в Арктике 4 апреля вышел в эфир телеканала CNN.
Обновлено в 05:28
Политика

Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства

«Было бы целесообразно — подчеркну, на мой взгляд — дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании правительства», — отметил Володин.
Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное