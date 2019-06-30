Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюциюКоммерсантъ вчера в 15:19

Несколько государств начнут работу над резолюцией по вопросу возвращения России права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил маршал Сената Польши Станислав Карчевский.

Происшествия В Иркутской области подтопило почти 3,3 тыс. домов Почти 3,3 тыс. домов, где живут более 9,5 тыс. человек, подтопило в 55 населенных пунктах Иркутской области, сообщает в понедельник пресс-служба областного главка МЧС.

Общество Губернатор сообщил, когда достроят сквер на месте «Зимней вишни» Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку сквера на месте «Зимней вишни». Строители уже монтируют фонтан и начали высадку деревьев.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России изменились правила продажи молочных продуктов.

Общество Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров «Уровень воды в реке Ия на 8.00 (3.00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (-5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

Общество Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Армия и оружие Источник обвинил ВВС Израиля в атаке на Дамаск Сирийский военный источник заявил, что недавнюю ракетную атаку на Дамаск и Хомс предприняли ВВС Израиля.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину космический контракт Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" не хочет расставаться с российским нападающим Артемием Панариным, сообщает The Athletic.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Общество Поместье Жаклин Кеннеди продают за 65 миллионов долларов Дочь Жаклин Кеннеди адвокат Кэролайн Кеннеди продает поместье бывшей первой леди США, в котором выросли три поколения семьи, за 65 миллионов долларов, сообщает CNN.

Армия и оружие Индия купит у РФ противотанковые вертолетные ракеты Индия подписала срочное соглашение о закупке противотанковых ракет для вертолетов Ми-35, которые состоят на вооружении индийских ВВС.

Общество Хотите в США? Вы — потенциальный иммигрант: чего нельзя делать, подавая документы на визу До собеседования Из Екатеринбурга нельзя иммигрировать в США В Екатеринбурге находится консульство США, оно выдает меньше видов виз (и только неиммиграционные), чем посольство.

Политика Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.

Общество Вечерний ливень затопил красноярские улицы Дождь с грозой и градом, который прошел в Красноярске вчера вечером, затопил сразу несколько улиц. Снимками горожане делятся в соцсетях.

Энергетика Цены на газ «Газпрома» повысились для всех категорий потребителей С 1 июля ФАС РФ повышает регулируемые цены на газ "Газпрома".

Кино На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.

Политика Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера в Минске.

Общество В Канске из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Канске Красноярского края, где подтоплены почти 120 дачных участков и около 60 придомовых территорий.

Технологии «Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения "Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Путешествия СМИ: в Таиланде появится обязательная страховка для туристов Обязательное медицинское страхование для иностранных туристов стоимостью 20 батов (65 центов) появится в 2019 году в Таиланде.

Политика Медведев обнаружил дефицит доверия к «Единой России» Находясь у власти, партия «Единая Россия» показала определенный результат, сделано немало, но все равно чувствует дефицит доверия.

Экономика Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля В преддверии 1 июля и вступления в силу новых правил, представители банковского сообщества неоднократно отмечали, что застройщики не торопятся перейти на новую схему работы и медленно подают заявки на открытие счетов эскроу в уполномоченных банках (на сегодняшний день их чуть более ста).

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Энергетика Эксперты дали прогноз по ценам на бензин Эксперты прокомментировали окончание действия сделки нефтяников с правительством о заморозке оптовых цен на топливо.

Экономика С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.