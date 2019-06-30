В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения РоссииГазета.Ru 16:07

Идея совместной резолюции возникла на праздновании 450-летия со дня подписания Люблинской унии. Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.

Экономика В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.

Экономика Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года «С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.

Баскетбол Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией» Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Политика Депутат Рады: власти Украины не хотят заниматься обменом пленных По мнению депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, Киев не желает решать вопросы по обмену пленными.

Политика Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.

Авто Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.

Общество МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Здоровье Медики развеяли главный миф о лапше быстрого приготовления Медики развеяли основной миф о лапше быстрого приготовления. Гастроэнтеролог сообщает, что этот продукт не всегда приносит вред людям.

Энергетика Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.

Политика Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину» Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.

Экономика В России вступили новые правила долевого строительства Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.

Происшествия Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.

Политика Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180 В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".

Общество В Роструде рассказали, как правильно уходить в отпуск Ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней, и работодатель не имеет права сам решать вопрос о разделении этого отпуска.

Общество Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.

Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».

Общество В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.

Технологии Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.