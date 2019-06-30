Политика

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения РоссииГазета.Ru 16:07

Идея совместной резолюции возникла на праздновании 450-летия со дня подписания Люблинской унии. Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Польше рассказали о планах разработать резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

ТАСС15:55

Противники возвращения России в ПАСЕ готовят резолюцию

Коммерсантъ15:19

В Польше рассказали о подготовке проекта резолюции по России в ПАСЕ

RT на русском14:44

В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения России

Газета.Ru16:07

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Lenta.ru14:35

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

РИА Новости14:15

В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России

РБК13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:35, Вашингтон
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФ

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
Обновлено в 21:42
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
Обновлено 28 июня в 03:54
Экономика

Тариф «Платон» повысили впервые с весны 2018 года

«С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,20 руб./км, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб./км», — сказал Дитрих.
Обновлено в 21:59
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Баскетбол

Тобайас Харрис подпишет контракт на 180 миллионов с «Филадельфией»

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок подпишет 5-летнее соглашение на 180 млн.
Обновлено в 19:13
Политика

Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.
Обновлено в 21:35
Политика

Депутат Рады: власти Украины не хотят заниматься обменом пленных

По мнению депутата Верховной рады Украины Вадима Рабиновича, Киев не желает решать вопросы по обмену пленными.
Обновлено в 19:46
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Общество

МВД предложило установить новый платеж для работающих иностранцев

МВД предлагает ввести дополнительные платежи для мигрантов, работающих в России на основании вида на жительство (ВНЖ) или разрешения на временное (РВП) проживание, но не обязаны оплачивать патент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено в 22:08
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата Европы

Обновлено в 13:56
Здоровье

Медики развеяли главный миф о лапше быстрого приготовления

Медики развеяли основной миф о лапше быстрого приготовления. Гастроэнтеролог сообщает, что этот продукт не всегда приносит вред людям.
Обновлено в 21:00
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Политика

Борис Джонсон пообещал провести Brexit «назло Путину»

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 20:43
Наука

Нобелевские лауреаты: Уиллард Либби

Обновлено вчера в 14:52
Космос

Финская компания создала продукт из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 06:08
Экономика

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Политика

Atlas-5 полетела в космос на сломанном РД-180

В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:09
Общество

В Роструде рассказали, как правильно уходить в отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней, и работодатель не имеет права сам решать вопрос о разделении этого отпуска.
Обновлено в 01:55
Общество

Рыбам поступит неожиданное предложение, а Дев потянет на глупости

ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Политика

Путин провел экстренное совещание в Иркутской области

Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала семейный снимок со свадьбы сестры

Сестра Светланы Лободы вышла замуж. На странице своего аккаунта в Instagram певица разместила общий снимок с ней и матерью.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Обновлено в 18:33
Политика

«Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку

Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 21:37
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 11:13
Общество

В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Технологии

Google в России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах

Google запустил на территории России запустил сервис бронирования столиков в ресторанах через поисковую систему.
Обновлено в 21:44
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное