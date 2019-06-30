Политика
В ПАСЕ готовят резолюцию против возвращения РоссииГазета.Ru 16:07
Идея совместной резолюции возникла на праздновании 450-летия со дня подписания Люблинской унии. Семь стран, покинувших Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за возвращения в организацию российской делегации, подготовят проект совместной резолюции против восстановления РФ в ПАСЕ.
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