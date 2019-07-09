Политика
Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризмаИзвестия 11:50
Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией. Об этом, как сообщает «РИА Новости», журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Политика
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
Новые предложения по урегулированию текущей обстановки на Украине имеют право на существование.
Обновлено в 08:19
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено в 09:27
Футбол
В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:08
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено в 13:22
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины
Обновлено в 18:03
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Футбол
«Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по Гризманну
«Барселона» подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Технологии
Правообладатели предложили удалять пиратские сайты из поисковой выдачи
Один из авторов письма отметил, что обращение в суд сильно замедлит этот процесс: «Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице и она снова становится доступна в выдаче».
Обновлено в 04:21
Политика
Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 16:44
Политика
Грузины оценили в Сети отказ Путина от введения санкций против Тбилиси
Грузинские пользователи соцсетей положительно отреагировали на призыв президента России Владимира Путина не вводить санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 15:33
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Авто
Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа
Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Транспорт
Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России
В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Культура
Контракт The Beatles с продюсером продали на аукционе Sotheby’s
На торгах Sotheby’s в Лондоне продали оригинальный контракт The Beatles и продюсера Брайана Эпстайна, который положил начало карьере музыкантов.
Обновлено в 18:36
Футбол
Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура
Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Происшествия
На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила
После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Технологии
Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder
В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Обновлено в 09:14