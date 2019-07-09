В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма.

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

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