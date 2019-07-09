Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»РИА Новости 11:12

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

Вести.Ru19:45

ГПУ завела дело о поддержке терроризма против владельцев канала NewsOne

РБК13:46

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

РИА Новости11:12

NewsOne обвинили в госизмене и терроризме за попытку провести телемост с Россией

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Интерфакс11:26

Против руководства канала NewsOne заведено дело о финансировании терроризма

Коммерсантъ12:43

Против NEWSONE возбуждено дело по статье о финансировании терроризма

RT на русском10:45
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Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.
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Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
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В Петербурге защитник нелегального кафе грозился поджечь чиновников

На улице Доблести начали демонтировать летнюю веранду Во вторник, 9 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к демонтированию несанкционированной летней веранды кафе, который находится на улице Доблести в Южно-Приморском парке.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
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Первая ракета США с российским двигателем полетит к МКС

Американский многоразовый крылатый грузовой корабль Dream Chaser отправится на Международную космическую станцию на ракете с российским двигателем.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
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Интернет

Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple

Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
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В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар

В Океанографическом парке Валенсии (L'Oceanogràfic) в Испании из-за пожара эвакуировали посетителей.
Обновлено в 06:56
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Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Обновлено в 09:09
Политика

В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ

"За передачу СБУ жителя республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен (около 170 долларов - ред.). Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера", - уточнили в пресс-службе.
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Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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АвтоВАЗ рассказал о надёжности японского вариатора для Lada Xray

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Президент России Владимир Путин назвал мракобесием призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения экологии.
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Курс грузинского лари обновил антирекорд

Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
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