Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»РИА Новости 11:12
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 13:22
Экономика
Эксперты заявили о риске дефолта в США в сентябре
Соединённые Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Общество
Куда смотреть, когда чокаешься? И ещё 11 вопросов о свадебном этикете, которые стыдно задать
Екатерина уточняет, что рекомендуется оставить на дне бокала последний глоток вина, чтобы не запрокидывать сильно голову назад, особенно это касается бокалов для шампанского.
Обновлено в 14:00
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Общество
Забег в костюмах тираннозавров прошел в США
Необычный спринтерский забег прошел на ипподроме "Emerald Downs" в американском городе Оберн, передает Time.
Обновлено в 19:33
Происшествия
При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
Обновлено в 19:06
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Петербурге защитник нелегального кафе грозился поджечь чиновников
На улице Доблести начали демонтировать летнюю веранду Во вторник, 9 июля, сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга приступили к демонтированию несанкционированной летней веранды кафе, который находится на улице Доблести в Южно-Приморском парке.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Космос
Первая ракета США с российским двигателем полетит к МКС
Американский многоразовый крылатый грузовой корабль Dream Chaser отправится на Международную космическую станцию на ракете с российским двигателем.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб. Правительство пообещала российским авиакомпаниям компенсации, их механизм сейчас прорабатывается, отмечал вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 19:45
Интернет
Найдена уязвимость веб-камер компьютеров Apple
Джонатан Лейтшу, который занимается компьютерной безопасностью, нашел уязвимое место в работе веб-камер компьютеров Apple при использовании приложения Zoom.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Испании в крупнейшем океанариуме Европы произошел пожар
В Океанографическом парке Валенсии (L'Oceanogràfic) в Испании из-за пожара эвакуировали посетителей.
Обновлено в 06:56
Политика
В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ
"За передачу СБУ жителя республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен (около 170 долларов - ред.). Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера", - уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 07:53
Политика
США призвали Турцию прекратить бурение в водах Кипра
"Провокационным шагом" считает Вашингтон действия Анкары в территориальных водах Кипра и призывает остановить бурение.
Обновлено в 20:10
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надёжности японского вариатора для Lada Xray
В Lada Xray Cross он не повлиял на дорожный просвет, при этом уменьшил расход топлива и обеспечил нормальную работу при низких температурах.
Обновлено в 16:20
Политика
В США умер миллиардер Росс Перо
Обновлено в 11:42
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Футбол
Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»
38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено в 18:06
Общество
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
Обновлено в 17:41
Политика
Путин назвал мракобесием призывы отказаться от прогресса ради экологии
Президент России Владимир Путин назвал мракобесием призывы отказаться от технологического прогресса ради сохранения экологии.
Обновлено в 08:28
Футбол
Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером
Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
Обновлено в 18:27
Экономика
Курс грузинского лари обновил антирекорд
Национальный банк Грузии к настоящему времени не установил новый обменный курс: по данным регулятора, $1 можно приобрести за 2,83 лари.
Обновлено в 09:39