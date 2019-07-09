Политика

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»РИА Новости 11:12

Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

Вести.Ru19:45

ГПУ завела дело о поддержке терроризма против владельцев канала NewsOne

РБК13:46

NewsOne обвинили в госизмене и терроризме за попытку провести телемост с Россией

ТАСС13:33

Против руководства канала NewsOne заведено дело о финансировании терроризма

Коммерсантъ12:43

В Киеве против готовившего телемост с Россией канала возбудили дело о финансировании терроризма

Интерфакс11:26

Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»

РИА Новости11:12

Против NEWSONE возбуждено дело по статье о финансировании терроризма

RT на русском10:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Общество

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Футбол

Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес

Обновлено в 23:13
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Общество

Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости

Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Экономика

Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Футбол

Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Политика

Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Политика

В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Здоровье

В Красноярском крае снизилась активность клещей

Специалисты краевого Роспотребнадзора еженедельно проводят мониторинг случаев присасывания клещей к жителям Красноярского края.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено в 15:53
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей

Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Футбол

Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче

Обновлено в 10:47
Футбол

«Зачем просить замену, если я могу играть»

В конце прошлого лета внезапно появилась информация, что дублером «Уфы» интересуется лондонский «Арсенал».
Обновлено в 17:00
Политика

Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции

Обновлено в 06:42
Футбол

Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин

Обновлено в 19:49
Происшествия

В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления

Обновлено в 16:13
Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Хоккей

Кудашов сменит Воробьева на посту главного тренера сборной России

Обновлено в 12:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное