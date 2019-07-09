Политика
Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма»РИА Новости 11:12
Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе
9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Футбол
Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено в 23:13
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Общество
Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости
Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей
Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Политика
Климкин назвал три условия «противодействия» России
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Футбол
Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Политика
«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией
Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 18:59
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Здоровье
В Красноярском крае снизилась активность клещей
Специалисты краевого Роспотребнадзора еженедельно проводят мониторинг случаев присасывания клещей к жителям Красноярского края.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей
Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Экономика
«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино
Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Общество
Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье
Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Футбол
Футболисты ЦСКА разгромили «Рубин» в товарищеском матче
Обновлено в 10:47
Футбол
«Зачем просить замену, если я могу играть»
В конце прошлого лета внезапно появилась информация, что дублером «Уфы» интересуется лондонский «Арсенал».
Обновлено в 17:00
Футбол
Тарасова на встречу с болельщиками «Локомотива» позвал Семин
Обновлено в 19:49
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36