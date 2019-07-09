Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией. Об этом, как сообщает «РИА Новости», журналистам сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма

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