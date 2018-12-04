Происшествия

Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
РБК
05:58

Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
РБК05:58

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Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело

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Главе УФСИН Приамурья внесено представление из-за Цеповяза

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ГП потребовала от УФСИН Приамурья устранить нарушения в колонии после скандала с Цеповязом

ТАСС05:15

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Коммерсантъ05:13

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РИА Новости05:00

Уголовное дело возбуждено в отношении руководства Амурской исправительной колонии, где содержится Цеповяз

Эхо Москвы06:00

На руководство колонии, где содержится Вячеслав Цеповяз, завели уголовное дело

Дождь05:07
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