Происшествия
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили делоРБК05:58
Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
РБК05:58
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
Происшествия
В Московской области в жилом доме прогремел взрыв
Обновлено в 07:27
Происшествия
СК Армении начал расследование после крушения Су-25
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Сочи прекратили дело о гибели ребенка в ливневке
Обновлено в 07:28
Происшествия
Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете
Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина
Обновлено в 06:34
Происшествия
Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски
Отдел Центрального округа УМВД по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 07:25
Происшествия
Задымление в здании Минобороны РФ в Москве ликвидировано
Задымление в здании инженерно-технического центра Минобороны РФ на Хорошевском шоссе в Москве ликвидировано, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области
Прокуратура Ивановской области начала проверку в связи с ДТП с автобусом в городе Вичуга.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки
Обновлено в 06:29
Происшествия
Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам
Обновлено в 07:06
Происшествия
На востоке Москвы убита 20-летняя девушка
Тело 20-летней девушки обнаружено в лесопарке на востоке Москвы.
Обновлено в 06:36
Происшествия
При крушении мотодельтаплана в Свердловской области погиб пилот
Мотодельтаплан «Апогей-16» упал в Свердловской области, в результате чего пилот погиб.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Москве грабители отобрали у мужчины 40 миллионов рублей
Двое вооруженных злоумышленников выстрелили в мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:06
Происшествия
В Челябинске коллекционера осудили за хищение фрагмента метеорита
Суд приговорил к одному году условно коллекционера из Челябинска, обвиняемого в хищении из музея фрагмента метеорита, упавшего в регионе в 2013 году, сообщает управление ФСБ по региону.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Проверка станции метро «Чернышевская» заняла почти час
Напомним, подозрительные вещи обнаружили в вестибюле в 13:33. После этого станцию закрыли для пассажиров. Осмотр "бесхоза" занял почти час.
Обновлено в 07:27