Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ
05:32

Против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело возбуждено в Краснодаре по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).
Коммерсантъ05:32
с чего всё началось

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.
РБК05:43

Подробнее о событии

У адвоката нет данных о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

РИА Новости06:05

В Краснодаре возбудили уголовное дело против рэпера Хаски

КП - Кубань05:48

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

РБК05:43

Адвокат опровергла уголовное дело против Хаски

Телеканал 360°05:35

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ05:32

СМИ: в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины

Кубань 2405:26

Источник: На рэпера Хаски завели уголовное дело в Краснодаре

РБК Краснодар02:52
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Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 10:20
Происшествия

Восстановление «Адмирала Кузнецова» обойдется в 70 млн рублей

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Шотландии неизвестный напал с ножом на психиатрическую больницу

На юго-западе Шотландии неизвестный напал с ножом на медсестру психиатрической больницы.
Обновлено в 10:21
Происшествия

На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Едином миграционном центре Петербурга проходят обыски

Источник в правоохранительных органах Северо-Западного федерального округа сообщил ТАСС, что обыски проходят в рамках уголовного дела, связанного с терроризмом.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 09:48
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 10:21
Происшествия

СК завершил расследование убийства старейшей работницы Мариинки

Следователи ГСУ СК РФ по Петербургу завершили расследование убийства 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной.
Обновлено в 10:04
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Китае автомобиль совершил наезд на толпу школьников

На северо-востоке Китая в провинции Ляонин в результате наезда автомобиля на толпу школьников погибли пять человек, ещё 18 пострадали.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Экс-глава Кизлярского района получил 15 лет колонии

Обновлено в 09:21
Происшествия

Пермские спасатели помогли собаке выбраться из-под бетонной плиты

Сотрудники Пермской городской службы спасения извлекли из-под бетонной плиты застрявшую в узком проеме собаку, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Сбитый в Шереметьево самолетом мужчина хотел нелегально попасть в РФ

20 ноября в 20:10 А.Епремян вышел на взлетно-посадочную полосу N2 в районе рулежной дорожки "Альфа", где был сбит разгонявшимся по полосе самолетом Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот".
Обновлено в 09:12
Происшествия

На мосту Александра Невского в Петербурге случилось ДТП

В Санкт-Петербурге на съезде с моста Александра Невского в сторону Невского проспекта случилась авария.
Обновлено в 10:19
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Краснодар
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Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
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