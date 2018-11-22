В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело возбуждено в Краснодаре по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

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