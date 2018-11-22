Происшествия
Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело
Против рэпера Хаски возбудили уголовное делоГазета.Ru06:22
В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски составлены три административных протокола, рассказал адвокат исполнителя. Согласно СМИ, на артиста также было заведено уголовное дело по статье об "умышленных уничтожении или повреждении чужого имущества". Представители артистам это отрицают.
Газета.Ru06:22
с чего всё началось
В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.РБК05:43
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