В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.

с чего всё началось

В отношении задержанного в Краснодаре рэпера Хаски составлены три административных протокола, рассказал адвокат исполнителя. Согласно СМИ, на артиста также было заведено уголовное дело по статье об "умышленных уничтожении или повреждении чужого имущества". Представители артистам это отрицают.

Происшествия Происшествия СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке в «новой» Москве

Происшествия Происшествия Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Происшествия Происшествия Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН Приморский районный суд Санкт-Петербурга заключил в СИЗО Вадима Лифшица, подозреваемого в поджоге офиса "Федерального агентства новостей" (ФАН) в октябре этого года.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Происшествия Происшествия В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.

Происшествия Происшествия Пятеро школьников погибли под колесами автомобиля в Китае

Происшествия Происшествия Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Происшествия Происшествия В Забайкалье пассажир поезда напал с ножом на полицейского По версии следствия, в среду вечером в поезде Москва — Владивосток в Забайкальском крае пьяный пассажир несколько раз ударил ножом в область грудной клетки и правой руки сотрудника Читинского линейного отдела МВД России на транспорте по охране общественного порядка пассажирских и пригородных поездов.

Происшествия Происшествия Прокуратура выявила незаконную трату Госфильмофондом 325 млн руб В пресс-службе Госфильмофонда сообщили, что после прихода на пост главы организации Вячеслава Тельнова «пришла проверка от Генпрокуратуры, дальше была проверка от министерства культуры».

Происшествия Происшествия У берегов Крыма потерпела крушение баржа с зерном «На выходе из Керчь-Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров от берега в 600 метрах восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном, 3,3 тыс. тонн», — заявили в МЧС.

Происшествия Происшествия В Комсомольске-на-Амуре у двух жителей Кубани изъяли тонну черной икры

Происшествия Происшествия На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после гибели четырех детей при пожаре в Туле

Происшествия Происшествия В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.