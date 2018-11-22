В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело возбуждено в Краснодаре по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

Происшествия Происшествия Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Происшествия Происшествия На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.

Происшествия Происшествия У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Происшествия Происшествия В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.

Происшествия Происшествия В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Происшествия Происшествия Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.

Происшествия Происшествия СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Воронежем Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста в Воронежской области, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Происшествия Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Происшествия Происшествия На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.

Происшествия Происшествия Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Происшествия Происшествия В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.

Происшествия Происшествия Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку