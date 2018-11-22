Происшествия

Против рэпера Хаски возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ
05:32

Против рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) возбудили уголовное дело, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело возбуждено в Краснодаре по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).
Коммерсантъ05:32
с чего всё началось

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кунецова) возбудили уголовное дело. Об этом РБК и РБК-Краснодар рассказали источники в правоохранительных органах.
РБК05:43

Подробнее о событии

Источник: уголовное дело в отношении рэпера Хаски в Краснодаре не возбуждено

ТАСС06:44

У адвоката нет данных о возбуждении уголовного дела против рэпера Хаски

РИА Новости06:05

В Краснодаре возбудили уголовное дело против рэпера Хаски

КП - Кубань05:48

Против рэпера Хаски возбудили уголовное дело

РБК05:43

Адвокат опровергла уголовное дело против Хаски

Телеканал 360°05:35

СМИ: в Краснодаре против рэпера Хаски завели уголовное дело за повреждение чужой машины

Кубань 2405:26

На рэпера Хаски завели уголовное дело в Краснодаре

РБК Краснодар02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия

Суд Петербурга арестовал предполагаемого соучастника поджога офиса ФАН

Обновлено в 08:22
Происшествия

На стройке ТЦ у станции метро «Саларьево» обрушились конструкции

При обрушении строительных конструкций нового торгового центра у метро «Саларьево» в Москве завалило троих рабочих.
Обновлено в 08:45
Происшествия

У обвиняемых в изнасиловании уфимского дознавателя оказалось алиби

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Британии щенка арестовали на девять месяцев за укус полицейского

В Британии отправили в питомник щенка чау-чау после того, как он укусил полицейского, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В СК завершили расследование убийства сотрудницы Мариинского театра

В Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу сообщили о завершении расследования убийства 93-летней Нины Мациной.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК возбудил дело по факту убийства предпринимателя в Подмосковье

В городе Видное Московской области неизвестные расстреляли предпринимателя, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Пострадавшая при пожаре в Туле женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина, пострадавшая на пожаре в жилом доме в Туле, в котором в среду вечером погибли четверо детей, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после обрушения моста под Воронежем

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения моста в Воронежской области, в результате чего пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Экс-главу Кизлярского района Дагестана приговорили к 15 годам колонии

Северо-Кавказский окружный военный суд признал экс-главу Кизлярского района Дагестана Андрея Виноградова виновным в покушении на жизнь сотрудника ГИБДД, финансировании незаконного вооруженного формирования и приговорил его к 15 годам лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 08:46
Происшествия

На востоке Москвы неизвестный напал с ножом на женщину

Неизвестный ударил ножом женщину на востоке Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Ространснадзор исключил вину авиакомпании в инциденте в Шереметьево

Обновлено в 08:07
Происшествия

В Турции перевернулся автобус, семь человек погибли

Семь человек погибли и 15 получили ранения в результате аварии с участием рейсового автобуса в провинции Малатья в центральной части Турции, сообщает в среду газета Hurriyet.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Новосибирского маньяка повторно приговорили к пожизненному сроку

Обновлено в 08:24
Происшествия

ФСБ пришла с обысками в миграционный центр на Красного Текстильщика

В Петербурге в четверг, 22 ноября, сотрудники Федеральной службы безопасности проводят обыски в миграционном центре на улице Красного Текстильщика.
Обновлено в 08:53
ещё по теме
Краснодар
Город в России
Город на юге России, расположенный на правом берегу реки Кубани, на расстоянии 120 км от Чёрного моря, 140 километров от Азовского моря и 1300 км к югу от Москвы. Административный центр Краснодарского края. Образует городской округ муниципальное образование город Краснодар.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное