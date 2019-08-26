с чего всё началось

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции в Анапе, они подозреваются в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, пишет ТАСС со ссылкой на СК России по Краснодарскому краю.

Двоих полицейских в Анапе подозревают в принуждении 17-летней к сексу

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