Происшествия
РИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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Армия и оружие
Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском
Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.
Lenta.ru 14:13
Происшествия
В Москве загорелся Рождественский монастырь
Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:53
Политика
Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.
Коммерсантъ 11:57
Политика
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".
РИА Новости вчера в 09:12
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.
Вести.Ru 14:28
Музыка
Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки
РИА Новости 10:50
Экономика
Путин обеспокоен доходами россиян
Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.
Новые Известия 14:49
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.
РБК 13:33
Финансы
МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы
Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты "социальной проблемы".
РИА Новости 13:30
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поделилась фото с сестрой и старшими детьми
Кристину даже иногда путают с дочерью модели. А недавно Наталья Водянова с гордостью вышла в свет вместе с младшей сестрой.
Летидор 08:53
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальмё
В результате стрельбы в городе Мальмё на юге Швеции госпитализированы три человека. Об этом информирует телеканал SVT Nyheter.
RT на русском 06:42
Происшествия
В московском штабе Навального пожаловались на вмешательство полицейских в лекцию в центре сбора подписей
Как рассказал "Медиазоне" координатор штаба Олег Степанов, на базе площадки проходит обучение волонтеров, желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму.
Эхо Москвы 14:30
Политика
Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами
Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.
BFM.ru 08:24
Политика
Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог
Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.
РБК 07:13
Теннис
Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Политика
Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова
В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.
РБК 10:44
Армия и оружие
В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.
RT на русском 06:24
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Космос
Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться
Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.
OAnews вчера в 05:41
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Авто
В России представлен новый пикап JAC T6
В России состоялась презентация нового пикапа JAC T6.
Актуальные Новости 12:36
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку решили не перевозить в Петербург
Российская газета 12:20
Армия и оружие
Нестандартная посадка Су-57 попала на видео
В Сети появилось видео необычной посадки российского истребителя пятого поколения Су-57 на аэродроме в Жуковском.
Российская газета вчера в 12:34