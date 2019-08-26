В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

Армия и оружие Раскрыта причина ракетных испытаний под Северодвинском Испытания под Северодвинском связаны с разработкой оружия в связи с выходом США из договора по ПРО.

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Политика Трамп хочет пригласить Путина на саммит G7 в США Президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах, сообщает AFP.

Политика В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов".

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Футбол Вратарь «Спартака» Селихов может уйти в аренду Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ.

Экономика Путин обеспокоен доходами россиян Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в России постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого, как и с учетом повышения зарплат реальные доходы граждан растут очень медленно, что вызывает беспокойство.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле В конце прошлой недели издание Ura.ru сообщило, что в Нижнем Тагиле шестеро хирургов Центральной городской больницы № 1 и трое врачей из Демидовской больницы написали заявления об увольнении.

Финансы МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты "социальной проблемы".

Шоу-бизнес Наталья Водянова поделилась фото с сестрой и старшими детьми Кристину даже иногда путают с дочерью модели. А недавно Наталья Водянова с гордостью вышла в свет вместе с младшей сестрой.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в шведском Мальмё В результате стрельбы в городе Мальмё на юге Швеции госпитализированы три человека. Об этом информирует телеканал SVT Nyheter.

Происшествия В московском штабе Навального пожаловались на вмешательство полицейских в лекцию в центре сбора подписей Как рассказал "Медиазоне" координатор штаба Олег Степанов, на базе площадки проходит обучение волонтеров, желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму.

Политика Россия и Украина согласовали дату обмена удерживаемыми лицами Россия и Украина уже согласовали дату обмена удерживаемыми лицами.

Политика Умер работавший с Ельциным британский политтехнолог Английский политтехнолог Тим Белл, который долгое время работал с Маргарет Тэтчер, умер в возрасте 77 лет.

Теннис Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.

Политика Медведев переименовал родовое село Рамзана Кадырова В честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова село получило название Ахмат-Юрт.

Армия и оружие В Кремле пообещали ответить на испытания США новой ракеты Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона приступила к подготовке ответа Соединённым Штатам в связи с испытанием ракеты средней дальности после выхода из ДРСМД.

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.

Космос Пророчества немецкого астронома Иоганна Кеплера начинают сбываться Немецкий астроном Иоганн Кеплер кроме научных открытий сделал много пророчеств, касающихся далекого будущего.

Происшествия Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Авто В России представлен новый пикап JAC T6 В России состоялась презентация нового пикапа JAC T6.

Футбол Черчесов огласил список сборной на Евро-2020 Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.

Единоборства Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.

Авто Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.