В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор, следственным отделом по городу Анапе возбуждено уголовное дело.

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

Спорт СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам 27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.

Энергетика Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Политика Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57 Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.

Армия и оружие Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Политика Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.

Кино Названы любимые жанры кино у россиян Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.

Происшествия В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.

Политика Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.

Футбол 75 лет назад «Зенит» завоевал первый трофей в своей истории В 1944 году был разыгран первый после начала ВОВ турнир - Кубок СССР. Трофей взяла команда из Ленинграда.

Политика Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.

Кино Умерла известная актриса Людмила Мальцева На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.

Космос Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК).

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Футбол Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро Пике занял второе место и выиграл почти 353 тысячи евро. Видаль же получил 135 тысяч евро.

Теннис Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Экономика ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.

Общество Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа.