Происшествия
РИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
Читать в источнике
Оценить456
В настоящее время трое сотрудников полиции уволены, они помещены в следственный изолятор, следственным отделом по городу Анапе возбуждено уголовное дело.
— Дмитрий Коркишко, украинский футболистНовая газета 10:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Связанные с сексуальным преступлением полицейские были прикомандированы в Анапу (видео)
Анапское Черноморье09:58
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Спорт
СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам
27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.
Газета.Ru 12:08
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
РИА Новости 07:06
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Политика
Верховный суд отказал в регистрации Яшину, Русаковой и Янкаускасу
Верховный суд России отклонил жалобы муниципальных депутатов Ильи Яшина, Елены Русаковой и Константина Янкаускаса на отказ зарегистрировать их кандидатами в Мосгордуму.
Интерфакс 09:17
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° 07:48
Футбол
Шик может перейти в «РБ Лейпциг», Калинич — в «Рому»
Форвард «Ромы» Патрик Шик завтра может стать игроком «РБ Лейпциг», сообщает Calciomercato.com.
Спорт-Экспресс 08:56
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Футбол
75 лет назад «Зенит» завоевал первый трофей в своей истории
В 1944 году был разыгран первый после начала ВОВ турнир - Кубок СССР. Трофей взяла команда из Ленинграда.
Pravda.Ru 07:36
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Космос
Появилось видео стыковки «Союза МС-14» с роботом «Федор» с МКС
В Сети появилось видео стыковки космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот «Федор», с Международной космической станцией (МСК).
Известия 04:45
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия 10:23
Футбол
Пике и Видаль выиграли в покер почти 500 тысяч евро
Пике занял второе место и выиграл почти 353 тысячи евро. Видаль же получил 135 тысяч евро.
Sports.ru 11:47
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия вчера в 17:18
Происшествия
У пострадавшей в Турции российской девочки началась лихорадка
РЕН ТВ вчера в 14:45
Экономика
ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung - "Самсунг Электроникс Рус Компани" - на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты при продаже устройств в России.
ТАСС 10:44
Гаджеты
BBC работает над собственным голосовым помощником
BBC готовится выпустить собственного голосового помощника.
News.ru 08:32
Общество
Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа
Московские власти опротестовали решение Тверского суда столицы об отказе в проведении митинга 31 августа.
Вести.Ru 10:20
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43