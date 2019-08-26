Происшествия
РИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.Медиазона14:48
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Политика
Экс-президент Украины рассказал, что не засыпает без пистолета
Первый президент Украины Леонид Кравчук признался, что каждую ночь перед сном кладет на прикроватную тумбочку пистолет из-за ощущения необъяснимой угрозы, пишет Lenta.ru.
РЕН ТВ 08:47
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Армия и оружие
Евгений Сатановский считает, что Иран и Израиль начнут ядерную войну
Тель-Авив и Тегеран могут начать ядерную войну, считает российский востоковед, публицист и один из ведущих экспертов в области политики Израиля и стран Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Экономика сегодня 13:49
Политика
В Германии призвали улучшить отношения с Россией
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии призвали Берлин к улучшению отношений с Москвой, пишет газета Welt.
Известия вчера в 20:38
Гаджеты
Представлен смартфон Redmi Note 8 Pro World of Warcraft Edition
Ранее китайский производитель объявил о том, что World of Warcraft выйдет на смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com 10:08
Экономика
МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости 14:18
Авто
В интернете вспомнили про полноприводную «Волгу»
Доподлинно известно, и даже сохранились фотографии, что одна из полноприводных ГАЗ-24-95 обслуживала самого Брежнева, который был большим любителем охоты и отдыха на природе.
SpeedMe 02:30
Происшествия
Жительница Севастополя умерла у больницы, не дождавшись скорой помощи
В Севастополе скончалась пожилая женщина на скамейке возле городской больницы №4. По данным общественных организаций, женщина скончалась в 50 метрах от приёмного покоя.
REGNUM 10:30
Наука
Учёные назвали шесть причин, из-за которых мозг стареет быстрее
Здоровье мозга человека в раннем детстве предсказало с максимальной точностью его возраст в 45 лет, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:29
Технологии
Новые тарифы «МегаФона» объединяют телевидение, домашний интернет и мобильную связь
Оператор «МегаФон» совместно NetByNet запустил линейку тарифов «Объединяй!», в которых собраны мобильная связь, широкополосный доступ в интернет и цифровое телевидение.
Dgl.ru 16:10
Гаджеты
Google представит Android 10 3 сентября
Источники со ссылкой на инсайдерскую информацию в компании Google сообщили, когда производители представят новую версию операционной системы Android 10.
OAnews 07:28
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности домашних грибных заготовок
Специалисты отметили, что для заготовок лучше замораживать свежие или отваренные грибы или солить их, используя негерметичную укупорку тары.
Вечерняя Москва 10:13
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Авиалайнер Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings прилетел из Греции в Прагу на одном двигателе.
Известия 17:29
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Шоу-бизнес
Божена Рынска ждет ребенка от покойного Игоря Малашенко
44-летняя вдова Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что у нее и покойного мужа будет дочь — Евгения Игоревна Малашенко.
MOS.news 10:21
Киберспорт
Авторы Dying Light 2 опубликовали почти полчаса игрового процесса
На прошедшей игровой выставке gamescom 2019 студия Techland показала представителям прессы демоверсию зомби-боевика Dying Light 2. А теперь разработчики решили представить её и всем остальным, опубликовав на YouTube-канале.
Игромания.ру 15:15
Политика
Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Здоровье
В Тюменской области ввели карантин из-за опасного заболевания
В селе Новоселезнёво Казанского района Тюменской области ввели карантин из-за вспышки заразного узелкового дерматита – заболевания, которое смертельно опасно для коров.
Вестник 06:15
Футбол
«Локомотив» усилится чемпионом Европы
В 2016 году Мариу в составе сборной Португалии стал чемпионом Европы. В прошлом году он играл на чемпионате мира в России.
Lenta.ru 16:23
Футбол
Урал — Сочи 3:1
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Сочи» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат 12:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку против американца Дастина Порье, передает Sport24.
Газета.Ru 08:01
Армия и оружие
Корабли ЧФ присоединились к учениям ЮВО
RT на русском 05:31
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41