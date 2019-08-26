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РИА НовостиРИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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Против двух анапских полицейских возбудили уголовное дело о принуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера (часть 2 статьи 133 УК), сообщается
 на сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
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