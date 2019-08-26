с чего всё началось

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

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