Происшествия
РИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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с чего всё началось
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в том, что они принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова.ТАСС13:02
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