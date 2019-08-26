Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПротив полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
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В Анапе двоих полицейских подозревают в принуждении 17-летней к сексуальным действиям

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении двоих сотрудников полиции в Анапе, которых подозревают в том, что они принудили 17-летнюю спортсменку к сексуальным действиям, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова.
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В Анапе двоих полицейских подозревают в принуждении 17-летней к сексуальным действиям

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