с чего всё началось

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.

Политика Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.

Технологии Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.

Авто Кроссовер Hyundai Venue пользуется ажиотажным спросом В мае 2019 года компания Hyundai вывела на индийский авторынок свой самый доступный в линейке кроссовер – Venue.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Футбол Клопп намекнул на дату своего ухода из «Ливерпуля» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намекнул, что он покинет клуб после завершения своего текущего контракта.

Музыка Сюткин пообещал участникам «Голоса» прятать их недостатки Музыкант Валерий Сюткин, впервые вошедший в жюри телевизионного шоу "Голос", пообещал помочь участникам раскрыть их сильные стороны, научить трудиться и выявить уникальность.

Политика Путин попросил врио Башкирии обратить особое внимание на рождаемость В свою очередь, глава государства попросил врио губернатора Башкирии: «Все-таки обратите на рождаемость особое внимание».

Происшествия Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.

Политика Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.

Путешествия Россияне стали чаще выезжать за границу летом Доля россиян, выезжающих за границу на отдых в летний период, выросла на 12,5% в сравнении с показателями прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Происшествия В женском Рождественском монастыре в центре Москвы произошел пожар Возгорание произошло в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы.

Космос На техобслуживание выведены два спутника «Глонасс» Спутник «Глонасс-М» под номером 742, запущенный на орбиту в 2011 году, направлен на техническое обслуживание, сообщает информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш (Роскосмос).

Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.

Здоровье Медики Петрозаводска предупредили о скорой забастовке Работники БСМП Станции скорой медицинской помощи уже предупредили администрацию учреждения о предстоящей забастовке заявлением, которое подписали 40 человек.

Шоу-бизнес Особенный сын Бледанс сходил на свидание с дочерью Бони Тридцатидевятилетняя Виктория Боня вместе с дочерью, семилетней Анджелиной-Летицией, постоянно проживает в Монако, однако в настоящее время они гостят в Москве.

Космос Американский космоплан X-37 побил рекорд продолжительности полета предыдущей миссии Американский беспилотный космоплан X-37 превысил в понедельник рекорд продолжительности полета, установленный в ходе предыдущей секретной миссии.

Экономика «Аэрофлот» может провести IPO «Победы» «Аэрофлот» изучает возможность проведения IPO авиакомпании «Победа», размещено может быть до 25% ее капитала при условии «корпоративного одобрения», рассказал в интервью «Интерфаксу» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.